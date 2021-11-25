Россия уступила Швеции в 1/2 финала женского ЧЕ по кёрлингу
- Reuters
Игра завершилась со счётом 5:4 в пользу действующих чемпионок Европы.
Теперь россиянки поборются за бронзовые медали. Матч за третье место пройдёт 26 ноября.
Россия на предварительном этапе одержала семь побед в девяти матчах. В состав национальной команды входят Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Во втором полуфинале встретятся Германия и Шотландия. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.
Ранее сообщалось, что женская сборная России победила Турцию в матче ЧЕ.