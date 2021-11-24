Победный мяч Роналду, шедевральный гол Левандовски и спасение «Аталанты»: как стартовал 5-й тур Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» в том числе благодаря мячу Криштиану Роналду и гарантировал себе участие в плей-офф. «Челси» не оставил шансов «Ювентусу» и также пробился в 1/8 финала турнира. «Аталанта» ушла от поражения в противостоянии с «Янг Бойз» на 88-й минуте. А нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил невероятным ударом через себя в заснеженном Киеве. Как стартовал пятый тур группового этапа Лиги чемпионов — в материале RT.

Голевая перестрелка в Берне

«Янг Бойз» и «Аталанта» выдали самый яркий и результативный матч игрового дня Лиги чемпионов. Соперники выходили на поле стадиона в Берне уже после поражения «Вильярреала» от «Манчестер Юнайтед» и понимали, что очки набирать необходимо. В итоге победа не досталась никому. Команды разошлись миром, который оказался на руку действующему обладателю Лиги Европы, — 3:3.

Бергамоски дважды выходили вперёд и были близки к тому, чтобы подняться на второе место в группе F. Но хозяева проявили невероятный характер. Пропустив уже на десятой минуте от Дувана Сапаты, они не сломались и в концовке первого тайма отыгрались благодаря точному удару Теозона-Жордана Сибачо. Сразу после перерыва Хосе Паломино вновь вывел гостей вперёд, но оппонент ответил невероятной пятиминуткой в концовке. Сначала Венсан Сьерро восстановил статус-кво, а затем Сильван Хефти отметился красивым выстрелом с левой ноги в девятку.

Для того чтобы совершить чудо, подопечным Давида Вагнера не хватило совсем немного. «Аталанту» спас вышедший на замену Луис Мурьель. Первым же касанием он реализовал штрафной, отправив мяч в нижний ближний угол. К сожалению, Алексей Миранчук наблюдал за захватывающим противостоянием со стороны. Джан-Пьеро Гасперини в 13-й раз подряд оставил россиянина в запасе, и в игру он так и не вступил.

Удивительный разгром в Лондоне

Единственный разгром во вторник неожиданно был зафиксирован в Лондоне, где «Челси» не оставил ни малейших шансов «Ювентусу» — 4:0. Ожидалось, что действующий обладатель трофея окажется в этот вечер чуть более мотивированным и постарается добыть три очка и гарантировать себе попадание в плей-офф.

Однако подопечные Томаса Тухеля просто не заметили опытный коллектив Массимилиано Аллегри и фактически вынудили его панически отбиваться. Они нанесли два десятка ударов и забили четыре безответных мяча. Стартовый штурм завершился точным выстрелом Трево Чалобы после подачи углового. В данном эпизоде Антонио Рюдигер выполнил скидку на партнёра рукой, но судьи решили, что защитник правила не нарушал.

Во втором тайме синие добили туринцев, поймав кураж. В течение всего четырёх минут им удалось отличиться дважды. Сначала Рис Джеймс, обработав мяч грудью, с лёту отправил его в дальний угол. А затем Каллум Хадсон-Одои поставил точку в эффектной комбинации. Для болельщиков дополнительным поводом для гордости стал тот момент, что Войцеха Щенсны огорчили три молодых воспитанника клуба. Поставил же точку в добавленное арбитром время Тимо Вернер. «Челси» не только добился разгрома, но и захватил лидерство в квартете H, которое сохранит, если не потеряет очки в Санкт-Петербурге.

Судьбоносная замена в Вильярреале

Одержал победу и другой английский коллектив — «Манчестер Юнайтед». Выездной матч с «Вильярреалом» стал дебютным для нового главного тренера Майкла Кэррика. Игра получилась для манкунианцев крайне непростой. В первый час хозяева владели преимуществом и вполне могли выйти вперёд, если бы не несколько сейвов Давида де Хеа. Особенно запомнилось его спасение на 60-й минуте после удара Ману Тригероса в дальний угол с отскоком от газона.

Всё изменил выход на замену Бруну Фернандеша. С появлением португальца гости принялись диктовать сопернику свою волю и в концовке оказались сильнее. Сам полузащитник отдал голевой пас на Джейдона Санчо и с пятью передачами вырвался на чистое первое место в гонке лучших ассистентов турнира. В каждом противостоянии главного еврокубка текущего сезона он по разу помогал партнёрам отличиться.

А решающий мяч просто не мог не забить Криштиану Роналду. Ранее он записывал себе в актив победные голы в домашних противостояниях с «Вильярреалом» (2:1) и «Аталантой» (3:2), а на «Керамика — Эль-Мадригал» воспользовался ошибкой Херонимо Рульи и легко перебросил снаряд через вратаря. Так, ветеран вывел свою команду в плей-офф ЛЧ и отличился в шестой раз в пяти играх текущего розыгрыша турнира. Для сравнения, в девяти турах АПЛ он огорчил оппонентов лишь четыре раза.

Достойное сопротивление в Киеве

Однако достижения португальца меркнут на фоне результативности Роберта Левандовски. В пяти матчах нынешнего сезона ЛЧ он забил девять мячей и уверенно лидирует в гонке бомбардиров. А гол поляка в ворота киевского «Динамо» получился особенно красивым. Даже заснеженное поле НСК «Олимпийский» не помешало ему сотворить настоящий шедевр. В самом начале встречи нападающий «Баварии» грамотно сориентировался на отскок от защитника и через себя отправил снаряд в ближний угол.

Столь неудачное начало не надломило бело-голубых. На протяжении большей части встречи они смотрелись не хуже маститого соперника, тем более Юлиан Нагельсман перед поездкой на Украину не досчитался целого ряда подопечных. А после гола Кингсли Комана незадолго до перерыва хозяева во втором тайме вовсе завладели преимуществом.

Гости должны благодарить Мануэля Нойера за то, что не пропустили больше одного. На 70-й минуте Денис Гармаш сократил отставание до минимума. К слову, немецкий голкипер провёл 124-ю встречу в ЛЧ и приблизился к рекордсмену по этому показателю среди вратарей Икеру Касильясу (177). Мюнхенцы же, пусть и не без труда, но набрали три очка и гарантировали себе первое место в группе. А вот киевлян неожиданная ничья в противостоянии «Бенфики» и «Барселоны» (0:0) лишила шансов даже на попадание в Лигу Европы.

Ключевые победы в Лилле и Севилье

Если в большинстве групп на данный момент известна как минимум одна команда, которая весной сыграет в плей-офф, то в квартете G после пяти туров все участники сохраняют шансы на попадание в 1/8 финала. Изначально было понятно, что в этой компании борьба пойдёт до самого конца, ведь жребий собрал четыре приблизительно равных коллектива: «Лилль», «Вольфсбург», «Севилью» и «Зальцбург».

Первый круг неожиданно провалили действующий чемпион Франции и представитель Примеры. На двоих они не одержали ни одной победы. Однако подопечные Жослена Гурвеннека, крайне неудачно выступающие в нынешнем сезоне в национальном первенстве, проявили характер и в последних двух встречах набрали шесть очков. Сначала они обыграли «Севилью», а теперь — «Зальцбург» с минимальным счётом. Единственный мяч забил лучший на данный момент бомбардир Лиги 1 канадец Джонатан Дэвид. Очередной успех позволил «Лиллю» подняться на первое место в турнирной таблице.

«Севилья» вовсе лишь в пятом туре впервые набрала три очка. Коллективу Хулена Лопетеги дома удалось взять верх над «Вольфсбургом» — 2:0. Команда с последней строчки поднялась на третью и имеет все шансы на попадание в плей-офф. Победа в выездном матче над «Зальцбургом» гарантирует ей попадание в 1/8 финала.