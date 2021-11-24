Тренер «Мальмё» — о судействе: Рождество для «Зенита» наступило раньше

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Главный тренер «Мальме» Йон Даль Томассон прокомментировал судейство в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Зенитом» (1:1) в Швеции.

«В этом году Рождество рано пришло в Россию», — цитирует Томассона «Спорт-Экспресс».

Он напомнил, что по ходу матче было много ситуаций с просмотром видеоповторов.

Томассон признался, что гордится своей командой и игрой футболистов «Мальмё».

«Мы удачно атаковали, забили мяч. Мы играли хорошо против великолепного клуба, который тратит по €100 млн в год», — добавил он.

«Зенит» вырвал ничью в концовке матча, когда мяч с пенальти забил Ярослав Ракицкий (90-я).

Дзюба (52-я минута) не смог реализовать пенальти в начале второго тайма. Чуть позже форвард «Зенита» (61-я минута) всё же отметился голом. Но главный арбитр матча Андрис Трейманис из Латвии отменил взятие ворот после просмотра VAR, поскольку Дзюба находился в офсайде.

«Зенит» (четыре очка) занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Мальмё» (одно очко) идёт на последней строчке.

Таким образом, команда Сергея Семака за тур до окончания групповой стадии обеспечила себе участие в Лиге Европы.

Ранее Андрей Аршавин объяснил, почему Дзюба не забил пенальти в ворота «Мальмё».

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