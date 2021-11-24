Аршавин объяснил, почему Дзюба не забил пенальти в ворота «Мальмё»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему форвард команды из Санкт-Петербурга Артём Дзюба не забил пенальти в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Мальмё» в Швеции (1:1).

«Потому что Артём не заслужил своей игрой забить. Он много таких пенальти забил. Конечно, здесь немного ещё и вратарю повезло», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» вырвал ничью в концовке матча, когда мяч с пенальти забил Ярослав Ракицкий (90-я).

Дзюба (52-я минута) не смог реализовать пенальти в начале второго тайма. Чуть позже форвард «Зенита» (61-я минута) всё же отметился голом. Но главный арбитр матча Андрис Трейманис из Латвии отменил взятие ворот после просмотра VAR, поскольку Дзюба находился в офсайде.

«Зенит» (четыре очка) занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Мальмё» (одно очко) идёт на последней строчке.

Таким образом, команда Сергея Семака за тур до окончания групповой стадии обеспечила себе участие в Лиге Европы.

Ранее главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал результат матча с «Мальмё».