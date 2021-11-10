«Алина в любое время суток готова сражаться за гимнастику»: Кабаева стала лауреатом спортивного «Оскара»

Алина Кабаева стала лауреатом премии Международной федерации спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV — Guirlande d'Honneur. Церемония вручения состоялась в Милане. По словам организаторов, легендарная гимнастка была удостоена награды за вклад в популяризацию спорта и продвижение культурных и этических ценностей. Жюри особо отметило фестиваль «Алина», организованный благотворительным фондом олимпийской чемпионки.

Известная гимнастка начала 2000-х Алина Кабаева стала лауреатом премии Международной федерации спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021. На церемонии вручения в Милане олимпийская чемпионка получила голоса судей из 123 стран и была удостоена «Венка почёта» (Guirlande d'Honneur) за вклад в популяризацию спорта и продвижение культурных и этических ценностей.

Нынешняя церемония стала 39-й в истории. В рамках конкурса отмечаются лучшие фильмы, блоги, передачи и медиапроекты, направленные на продвижение спорта, а также FICTS регулярно награждает самых выдающихся атлетов планеты. Премию зачастую называют спортивным «Оскаром». Guirlande d'Honneur же считается особым призом на мероприятии и вручается людям, посвятившим свою жизнь продвижению спорта.

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«Мы хорошо знаем, что каждый атлет стремится к максимальному результату — выиграть самые престижные соревнования. Если же это получается, то у нас возникает другая обязанность. Не менее, а, возможно, даже более важная, чем лично подняться на высшую ступень пьедестала почёта. Мы должны использовать наши знание, опыт, популярность, любые возможности для того, чтобы приобщать к спорту и физической культуре как можно больше людей. В этом вижу свою задачу я, а также вся моя команда», — заявила со сцены Кабаева.

«Венок почёта» ей вручили гимнастки сборной Италии, которые заняли третье место на ОИ-2020, а также завоевали золото и серебро на недавнем чемпионате мира в Японии. Представительница команды Алессия Маурелли отметила, что россиянка всегда являлась идолом и совершила огромную революцию в их виде спорта.

Президент FICTS Франко Аскани назвал россиянку самой важной персоной церемонии. По его словам, Кабаева рождена настоящей чемпионкой, а её опыт помогает ей и в проведении международного детского фестиваля «Алина», проходящего ежегодно в Москве. Его организацию и масштаб особо отметили в Милане, подчеркнув, что Италии нужно стремиться к подобному.

«Был потрясён увиденным. Это уникально. Не только с точки зрения зрелищности, но и работы, проводимой с молодёжью. Плюс поразила технологичность шоу. Как она смогла всё это создать, для меня до сих пор загадка. Уровень запредельный!» — приводит слова Аскани «Спорт-Экспресс».

В Милане также продемонстрировали кадры одного из фестивалей «Алина», проходящего с 2009 года в Москве и приуроченного ко Дню защиты детей. Спонсируется мероприятие благотворительным фондом Кабаевой.

«Это действительно праздник для детей, который они и делают. Во-первых, у нас участвуют дети. Во-вторых, они присутствуют в зале как зрители: из интернатов, спортивных школ. И все билеты распространяются бесплатно. Всегда, когда девочки выходят на помост, я говорю: «Не волнуйтесь, вы делаете праздник для детей». Я сама видела, как некоторые команды брали телефон и снимали от начала до конца. Причём передавали друг другу телефон, чтобы не ставить на паузу. Мы очень рады. Нам предлагают проводить фестиваль в других странах. Но пока мы планируем организовывать его только в России. И приглашать другие страны на наш праздник», — цитируют Кабаеву «Известия».

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова не скрывала своей радости от успеха бывшей подопечной. По её мнению, чемпионка Афин является настоящим фанатом художественной гимнастики и всей душой переживает за свой вид спорта.

«Алина в любое время суток, расправив плечи, готова идти вперёд и сражаться за гимнастику. Поздравляю с этой премией! Она большая молодец, хочу её обнять и расцеловать!» — отреагировала Винер-Усманова.

Кабаева — олимпийская чемпионка 2004 года, дважды становилась абсолютной чемпионкой мира и пять раз — Европы. Она завершила карьеру в 2007-м, после чего была депутатом Государственной думы. В сентябре 2014-го бывшая гимнастка стала председателем совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа».