Винер-Усманова: Кабаева — фанатка художественной гимнастики и всего спорта в целом

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова отреагировала на награду 39-го фестиваля Международной федерации спортивного кино и телевидения (Sport Movies & TV 2021) Алины Кабаевой.
Винер-Усманова: Кабаева — фанатка художественной гимнастики и всего спорта в целом
  • РИА Новости

«Я безумно рада, что именно Алине вручили эту награду. Она действительно фанатка художественной гимнастики, да и всего спорта в целом. Кабаева переживает душой и сердцем за художественную гимнастику. Она в любое время суток, расправив плечи, готова идти вперёд и сражаться за этот вид спорта. Поздравляю Алину с этой премией! Она большая молодец, хочу её обнять и расцеловать!» — цитируют Винер-Усманову «Известия».

Кабаева получила премию «Венок почёта» за значительную роль в популяризации спорта и продвижение культурных и этических ценностей. Эта награда является спортивным аналогом «Оскара». 

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева также удостаивалась этой награды.

Ранее Кабаева прокомментировала получение спортивного «Оскара».

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