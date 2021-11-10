Винер-Усманова: Кабаева — фанатка художественной гимнастики и всего спорта в целом
- РИА Новости
«Я безумно рада, что именно Алине вручили эту награду. Она действительно фанатка художественной гимнастики, да и всего спорта в целом. Кабаева переживает душой и сердцем за художественную гимнастику. Она в любое время суток, расправив плечи, готова идти вперёд и сражаться за этот вид спорта. Поздравляю Алину с этой премией! Она большая молодец, хочу её обнять и расцеловать!» — цитируют Винер-Усманову «Известия».
Кабаева получила премию «Венок почёта» за значительную роль в популяризации спорта и продвижение культурных и этических ценностей. Эта награда является спортивным аналогом «Оскара».
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева также удостаивалась этой награды.
Ранее Кабаева прокомментировала получение спортивного «Оскара».