Кабаева прокомментировала получение спортивного «Оскара»

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева, ставшая обладательницей награды 39-го фестиваля Международной федерации спортивного кино и телевидения (Sport Movies & TV 2021), прокомментировала свою награду.

«Мы хорошо знаем, что каждый спортсмен стремится к максимальному результату. Выиграть самые престижные соревнования. Но если это получается, то у нас, спортсменов, возникает другая обязанность. Не менее, а может быть, даже более важная, чем лично подняться на высшую ступень пьедестала почёта. Мы должны использовать наши знание, опыт, популярность, любые возможности для того, чтобы приобщать к спорту и физической культуре как можно больше людей. И в этом видим свою задачу я и вся моя команда», — цитирует Кабаеву «Известия».

Мероприятие состоялось 9 ноября в Милане (Италия).

Кабаева получила премию «Венок почёта» за значительную роль в популяризации спорта и продвижение культурных и этических ценностей. Эта награда является спортивным аналогом «Оскара».

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что в аэропорту по возвращении с ЧМ-2021 команду встретил один журналист.