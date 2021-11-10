Мельникова: в аэропорту по возвращении с ЧМ-2021 нас встретил один-единственный журналист

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о непопулярности своего вида спорта в России.
Мельникова: в аэропорту по возвращении с ЧМ-2021 нас встретил один-единственный журналист
  • РИА Новости

«Ажиотаж приходит только во время Олимпиады. Вот недавно состоялся чемпионат мира — ни одной трансляции даже не было, в аэропорту по возвращении нас встретил один-единственный журналист. А популярность всё-таки приходит благодаря телевидению в первую очередь. Я не могу этого объяснить, не понимаю, почему так происходит. Ещё всем всегда интересны лишь скандалы», — цитирует Мельникову Vogue Russia.

Напомним, что в октябре Мельникова приняла участие в чемпионате мира в Японии, где выиграла золото в многоборье.

Ранее Кабаева получила спортивный «Оскар».

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