Резкий старт Ферстаппена, подиум Переса и услуга Боттаса Хэмилтону: чем запомнился Гран-при Мехико в «Формуле-1»

В Мексике состоялся 18-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» — Гран-при Мехико. Макс Ферстаппен одержал девятую победу в нынешнем сезоне благодаря удачному манёвру по внешней стороне трассы на стартовой прямой. Его главный конкурент в борьбе за титул — Льюис Хэмилтон — финишировал вторым и теперь отстаёт в общем зачёте на 19 очков. Компанию на подиуме им составил хозяин трассы Серхио Перес, отставший от британца всего на 1,2 секунды. Бонусное очко за лучший круг у Ферстаппена отнял Валттери Боттас, разогнавший болид на максимум перед финишем.

Первый день

Мексиканский этап «Формулы-1» в этом году получил новое имя. Если раньше он был назван в честь страны, то теперь в календаре официально значится Гран-при Мехико. Так промоутеры решили отметить заслуги города в организации гоночного уикенда. Но, кроме вывески, ничего не поменялось. Гонщиков в этом сезоне ждал всё тот же требовательный к аэродинамике автодром имени братьев Родригес с полными трибунами болельщиков и очередной виток борьбы за чемпионство.

По итогам предыдущего Гран-при США Макс Ферстаппен из Red Bull оторвался от пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона уже на 12 очков. С учётом того, что этап в Мехико является пятым с конца в этом году, такое расстояние между двумя лучшими гонщиками уже довольно существенно. Они оба побеждали по два раза на самой высокогорной трассе «Формулы-1» и вернулись на неё с равными шансами на успех.

Первая проверка автодрома показала, что за победу действительно могут бороться пилоты Mercedes и Red Bull, но не только те, что возглавляют общий зачёт. В первой сессии лучшие секунды показал напарник Хэмилтона Валттери Боттас, а хозяин трассы Серхио Перес хоть и стал четвёртым, но уступил финну лишь четверть секунды. Главные действующие лица сезона расположились между ними.

К вечеру мексиканский автодром очистился от пыли и на нём стало возможно показывать ещё большую скорость, чем утром. Тогда протокол возглавил уже Ферстаппен, а Боттас, Хэмилтон и Перес уступили голландцу около половины секунды. С учётом того, что эта трасса относится к числу самых коротких в календаре, это стало тревожным звоночком для Mercedes. Другие конюшни отставали ещё более существенно, так что и от квалификации, и от самой гонки стоило ожидать борьбы только двух команд друг с другом.

Второй день

К началу квалификации ситуация в паддоке слегка изменилась. Во время последней тренировки по-прежнему доминировали пилоты двух ведущих команд, только теперь протокол, к большой радости местных болельщиков, возглавил Перес. Ферстаппен пропустил половину сессии и уступил на своём лучшем круге почти две десятые секунды. Mercedes хоть и расположился следом, но своей генеральной репетицией не мог быть доволен — Хэмилтон и Боттас уступали лидеру чемпионата полсекунды.

Listen to the crowd ROAR as @SChecoPerez topped the timesheets 🤩



Can the Mexican driver put it on pole next? 👀#MexicoGP 🇲🇽 #F1pic.twitter.com/0QW7Evq5tg — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

Однако подтвердить свою форму в квалификации пилотам Red Bull оказалось не суждено. Заднее антикрыло Ферстаппена получило повреждение, и ему пришлось искать замену, а старый элемент достался Пересу. В первых двух сессиях голландец стал уступать то Боттасу, то Хэмилтону, а мексиканец не поднимался выше пятого места. Пилотам австрийской команды ещё повезло, что у механиков было время повозиться с настройками, так как в начале квалификации свой Aston Martin разбил Лэнс Стролл. Заезды пришлось остановить почти на полчаса, пока с трассы собирали обломки.

В финальном раунде Пересу была дана команда разгонять напарника, но и это не вытягивало его на поул-позицию. В первой волне Ферстаппен уступил соперникам из Mercedes. Вскоре гонщики Red Bull снова попытались использовать свою тактику, и им не помешало бы посвятить в неё пилота дочерней AlphaTauri Юки Цуноду. Японский спортсмен не уступил вовремя траекторию, в результате чего Пересу пришлось дёргаться в сторону и вылетать на обочину. Ферстаппен из-за потери слип-стрима упустил несколько долей секунды и заметно уступил своему первому результату.

Things did not go according to plan for Red Bull in qualifying 😕#MexicoGP 🇲🇽 #F1pic.twitter.com/tGZSk2AtKU — Formula 1 (@F1) November 7, 2021

В итоге победу отпраздновал Боттас, завоевавший свой третий поул за сезон. Хэмилтон занял рядом с ним место на первом ряду стартовой решётки. Пилоты Red Bull довольствовались следующими двумя позициями. На довольно высокую для себя 15-ю строчку поднялся Никита Мазепин. В квалификации он был 19-м благодаря сходу Стролла, но ему помогли подняться ещё выше штрафы соперников.

Гонка

Радость от успешной квалификации в Mercedes была недолгой. Сразу после старта Ферстаппен прошёл обоих пилотов, после чего на Боттаса наехал Даниэль Риккардо из McLaren. Финского гонщика развернуло, а австралиец повредил крыло, так что они оба откатились в конец пелотона. Их контакт спровоцировал также аварию с участием Эстебана Окона. В его Alpine врезались Цунода и напарник Мазепина Мик Шумахер, повредив себе подвеску. В результате всех произошедших сходов и откатов российский пилот поднялся на 11-е место и мог ещё некоторое время на нём красоваться, пока на трассе был автомобиль безопасности.

LAP 4/71 SAFETY CAR ENDING



The moment of contact between Bottas and Ricciardo 💥



Both currently sit in P18 and P17 #MexicoGP 🇲🇽 #F1pic.twitter.com/sSFblkFqUU — Formula 1 (@F1) November 7, 2021

После рестарта Ферстаппен стал стремительно отрываться от Хэмилтона, и между ними образовался промежуток в две секунды. За британцем следовал Перес, стараясь по-своему давить на вице-лидера чемпионата. Впрочем, его напарник и сам неплохо справлялся — несколько раз Ферстаппен устанавливал лучшие круги в гонке и порой отыгрывал у Хэмилтона сразу полсекунды. Когда атака Переса стала реально угрожать второму месту британца, он свернул в боксы и получил самые крепкие шины, с которыми мог попытаться добраться до финиша.

Новая резина позволила Хэмилтону отнять у Ферстаппена лучший круг, и пилот Red Bull тоже отправился на пит-стоп. После возвращения на трассу он продолжил выигрывать комфортные 7,5 секунды, а Перес ненадолго стал лидером гонки и первым мексиканцем, который добился этого на родной трассе. Менять шины ему тоже было нужно, и после переобувания он проигрывал Хэмилтону уже около десяти секунд.

После этого какие-либо перестановки в первой тройке стали маловероятными. Единственная интрига сводилась к тому, на сколько вырастет отрыв Ферстаппена от семикратного чемпиона мира — это зависело от того, кому достанется лучший круг. У Хэмилтона оставалась возможность сменить шины на последних километрах и заработать лишний балл.

Однако об этом пришлось позабыть. Перес стал так стремительно приближаться ко второму месту, что думать приходилось уже только об обороне. За десять кругов до финиша он снова вплотную приблизился к пилоту Mercedes, но на атакующий манёвр так и не зашёл.

LAP 66/71



Traffic for both Perez and Hamilton has hampered the battle slightly, but it's still all to play for! 🤩#MexicoGP 🇲🇽 #F1pic.twitter.com/rTYZhqURt2 — Formula 1 (@F1) November 7, 2021

Тем временем о себе вновь напомнил Боттас. После инцидента с Риккардо к его бедам добавился ещё и долгий 12-секундный пит-стоп, разбивший всякие надежды на очки. Но отнять у Ферстаппена балл за лучший круг финн всё ещё мог. Затея эта осуществилась не сразу — с первой попытки Боттас не разогнался как следует и потребовал новые шины.

После ещё одного пит-стопа, когда трио лидеров уже закончило гонку и Ферстаппен одержал девятую победу за сезон, пилот Mercedes всё-таки добился своего. Показав лучшие секунды дня, Боттас оказал пусть и небольшую, но всё-таки важную услугу своему напарнику. На следующем этапе в Бразилии, который получит название Гран-при Сан-Паулу, Хэмилтон будет стараться отыграть у Ферстаппена 19 очков.