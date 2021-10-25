Успех Ферстаппена, неудача Хэмилтона и поломка Мазепина: чем запомнился Гран-при США в «Формуле-1»

В Остине состоялся 17-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» — Гран-при США. Победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, которому этот успех позволил увеличить отрыв от Льюиса Хэмилтона в общем зачёте. Британец едва не догнал соперника на заключительных кругах, но всё же остался вторым. Никита Мазепин занял последнюю, 17-ю строчку, а в самом начале вынужден был отправиться в боксы из-за неисправности подголовника.

Квалификация

Льюис Хэмилтон приехал на Гран-при США в роли главного фаворита. «Трасса Америк» традиционно считается одной из любимых как для самого пилота, так и для «Мерседес». Неслучайно он выиграл здесь пять последних гонок из восьми. Вот и на этот раз британец планировал победить. И действующему чемпиону мира сделать это было крайне необходимо, чтобы обойти главного конкурента Макса Ферстаппена. Спортсмен из Нидерландов перед поездкой в Северную Америку расположился на первом месте в общем зачёте с отрывом всего в шесть очков от преследователя.

Их первое столкновение произошло ещё в пятницу во время второй практики. Пилот «Ред Булл» готовился выполнить быстрый круг на мягких шинах, когда в первом повороте его неожиданно подрезал соперник. Голландец остался настолько разочарован поведением британца, что назвал его в эфире «тупым идиотом». Инженеры команды в ответ посоветовали ему не волноваться. Позже Хэмилтон заверил, что не хотел выдавливать болид оппонента, но тот сам взял слишком широкую траекторию.

После такого квалификацию болельщики ждали с ещё большим интересом. В первом же сегменте на трассе случился другой опасный инцидент. Наконец напомнил о себе Никита Мазепин. Он неожиданно затормозил, и в его автомобиль едва не влетел Себастьян Феттель. Также россиянин отметился необычным шлемом со змеиной текстурой. А вот результат снова оставил желать лучшего — последнее место и быстрый вылет.

Зато между пилотами «Мерседес» и «Ред Булл» развернулась упорная борьба. Лучшее время в первом сегменте неожиданно показал Шарль Леклер из «Ферарри», который опередил обоих соперников из австрийского коллектива — Ферстаппена и Серхио Переса. Перед вторым практически все пилоты перешли на более медленный, но износостойкий «медиум». В итоге лидерство удалось захватить уже Ферстаппену, опередившему двух британцев — Хэмилтона и Ландо Норриса.

А в заключительном сегменте в стартовой же попытке на первые две строчки поднялись Ферстаппен и Перес. Ответить на такой рывок было непросто, но Хэмилтон частично справился с задачей. Он опередил мексиканца, но буквально на 0,209 секунды отстал от голландца. Так первая часть «дуэли» осталась за Максом. Ещё один пилот «Мерседес» Валттери Боттас показал четвёртый результат, но из-за замены ДВС откатился на пять позиций ниже.

Гонка

Если накануне в Остине ожидался дождь, то в день гонки стояла жаркая погода. Воздух прогрелся до 30 °С, а асфальт — и того больше. Потому эксперты и болельщики ждали тяжелейшего сражения с быстрым износом «софта» и двумя пит-стопами. А Хэмилтону предстояло каким-то образом выбраться из окружения «Ред Буллов» без поддержки Боттаса.

Но британец сразу взялся за дело и сходу прошёл Ферстаппена. Уже перед первым поворотом болиды поравнялись, и «Мерседес» вышел вперёд. Мало того, партнёра по команде едва не обогнал Перес, но мексиканцу не хватило немного пространства.

А вот для Мазепина гонка началась с очередной неприятности. Едва выйдя на старт, он неожиданно вынужден был отправиться в боксы. Как выяснилось позже, причина заключалась в неисправном подголовнике. Деталь вышла из пазов и не позволяла пилоту следить за происходящим на дистанции в зеркалах заднего вида. В результате Никита откатился на последнее место, покинуть которое так и не сумел.

Между тем два главных претендента на победу продолжали идти рядом. Они периодически обменивались быстрейшими кругами, а представитель Нидерландов даже был оштрафован за нарушение границ трассы. Он занял слишком широкую траекторию перед предпоследним поворотом. Что касается Переса, то он начал отставать от соперников, и стало понятно: реальную конкуренцию им с большой долей вероятности составить никто не сумеет.

Первым на пит-стоп уже на 11-м круге зашёл Ферстаппен. Лидер общего зачёта «переобулся» в «хард». Затем его примеру последовал Перес. И только на 14-м шины также на «хард» поменял Хэмилтон, который почти мгновенно вернулся на дистанцию в семи секундах позади оппонента. Более того, британец начал стремительно сокращать отставание от болида «Ред Булл», которое к 26-му кругу сократилось до менее чем трёх секунд.

Ферстаппен отреагировал и вскоре вновь отправился в боксы. Самое интересное началось, когда британец сам поменял шины на 37-м круге. Эта тактическая уловка полностью сработала. Действующий чемпион мог спокойно закончить гонку на свежей резине, тогда как оппоненту оставалось лишь терпеть, либо заходить на третий пит-стоп, теряя много времени.

Концовка получилась невероятно захватывающей. Разрыв между двумя пилотами стремительно сокращался. После 49-го круга он составлял менее двух секунд. Поймавший кураж Хэмилтон даже поставил рекорд трассы (1:38,485). Казалось, у голландца нет шансов, и преследователь рано или поздно обгонит его. Однако каким-то чудом Макс удержал лидерство.

На предпоследнем круге Льюис уже вышел на границу использования DRS, а сопернику вдобавок помешал отстающий Мик Шумахер. Но на последнем Ферстаппену всё-таки удалось обеспечить себе небольшой отрыв и пересечь финишную черту первым. Таким образом, он не только одержал дебютную победу на Гран-при США, но и увеличил отрыв от преследователя в общем зачёте до 13 баллов. А вот в Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Ред Булл» на 23 очка.

Успешно выступил и другой пилот австрийской «конюшни» Перес, который уверенно сохранил за собой третье место и в четвёртый раз в текущем сезоне поднялся на подиум. Что касается Боттаса, он в итоге отыграл три позиции и занял шестую строчку. Мазепин же расположился на последней, 17-й, и уступил в том числе партнёру по «Хаас» Шумахеру.