Боттас стал лучшим в первой свободной практике Гран-при США

Финский пилот Mercedes Валттери Боттас показал лучшее время в первой свободной практике на этапе Гран-при США «Формулы-1».

Самый быстрый круг Боттаса — 1 минута 34,874 секунды. Второй результат показал его партнёр по команде Льюис Хэмилтон (+0,045) из Великобритании. Пилот Red Bull Макс Ферстаппен (+0,932) из Нидерландов — третий.

Россиянин Никита Мазепин (+7,365) из американской команды Haas стал 20-м. Он вылетел с трассы на одном из кругов. Его партнёр по конюшне немец Мик Шумахер — 19-й (+3,992).

Гран-при США проходит в Остине.

Ранее Мазепин рассказал о проблемах с получением визы перед Гран-при США.