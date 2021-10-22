Боттас стал лучшим в первой свободной практике Гран-при США

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Финский пилот Mercedes Валттери Боттас показал лучшее время в первой свободной практике на этапе Гран-при США «Формулы-1».
Боттас стал лучшим в первой свободной практике Гран-при США
  • Reuters

Самый быстрый круг Боттаса — 1 минута 34,874 секунды. Второй результат показал его партнёр по команде Льюис Хэмилтон (+0,045) из Великобритании. Пилот Red Bull Макс Ферстаппен (+0,932) из Нидерландов — третий.

Россиянин Никита Мазепин (+7,365) из американской команды Haas стал 20-м. Он вылетел с трассы на одном из кругов. Его партнёр по конюшне немец Мик Шумахер — 19-й (+3,992).

Гран-при США проходит в Остине.

Ранее Мазепин рассказал о проблемах с получением визы перед Гран-при США.

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