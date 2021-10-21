Мазепин рассказал о проблемах с получением визы перед Гран-при США

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Российский пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин рассказал о проблемах с получением американской визы перед Гран-при США.
Мазепин рассказал о проблемах с получением визы перед Гран-при США
  • Reuters

«Я бы с удовольствием побыл подольше дома перед таким долгим выездом. Но у меня, как и у других российских гонщиков, были проблемы с получением американской визы. Единственной страной, где у меня получилось её добыть, стала Мексика», — цитирует Мазепина Sport24.

Гран-при США пройдёт с 22 по 24 октября в Остине.

В личном зачёте текущего сезона «Формулы-1» Мазепин занимает 20-е место.

Ранее сообщалось, что невакцинированные пилоты «Формулы-1» не смогут выступить на Гран-при Австралии.

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