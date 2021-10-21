Невакцинированные пилоты «Формулы-1» не смогут выступить на Гран-при Австралии

Премьер-министр австралийского штата Виктория Дэниел Эндрюс заявил, что невакцинированные пилоты «Формулы-1» не получат визу в страну.

«Я не думаю, что невакцинированный теннисист, гольфист или пилот «Формулы-1» даже получит визу, чтобы приехать в Австралию. Нужно проходить вакцинацию, чтобы обезопасить себя и других. Наша позиция не изменится в ближайшее время. Мы не собираемся поощрять граждан отказываться от вакцинации, поскольку они считают, что могут подождать несколько месяцев или несколько недель», — цитирует Эндрюса GrandPX.news.

Гонка «Гран-при Австралии» следующего сезона должна состояться в апреле 2022 года.

Ранее сообщалось, что на Australian Open 2022 допустят только дважды привитых теннисистов.