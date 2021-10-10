Победа Боттаса, штраф Хэмилтона и лидерство Ферстаппена в общем зачёте: чем запомнился Гран-при Турции в «Формуле-1»

В Стамбуле состоялся 16-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» — Гран-при Турции. Первым финишную черту пересёк Валттери Боттас, который ещё не побеждал в этом сезоне. Макс Ферстаппен отстал от него на 14,6 секунды, однако опередил Льюиса Хэмилтона и возглавил общий зачёт. Британский гонщик выиграл квалификацию, но из-за замены мотора стартовал 11-м и в итоге занял только пятое место.

Первый день

В 2020 году Гран-при Турции, вернувшийся в календарь «Формулы-1» благодаря пандемии коронавируса, стал местом триумфа Льюиса Хэмилтона. Победа на скользкой из-за дождя и свежего асфальта трассе позволила ему за три гонки до конца чемпионата завоевать седьмой титул.

В этом сезоне такой развязки в Стамбуле никак не могло быть. Пилот Mercedes борется уже не сам с собой, а с Максом Ферстаппеном из Red Bull, причём их соперничество можно назвать самым острым за последние годы. Перед отчётной гонкой их разделяло всего два очка в общем зачёте — этот разрыв был настолько мал, что не оставлял ни одному гонщику права на ошибку. А на холмистой и разнообразной трассе «Истанбул Парк» наделать их можно очень много.

В первый день обошлось без серьёзных инцидентов. Во время двух свободных сессий пилоты в худшем случае вылетали с трассы и затем быстро возвращались обратно. Многие срезали повороты, за что их лишали времени на круге — в эту ловушку попали и Ферстаппен, и второй пилот Mercedes Валттери Боттас.

Британец же прекрасно чувствовал себя на турецком автодроме — в обеих тренировках он показывал лучшее время, обновляя старый, сохранившийся ещё с 2005 года рекорд трассы. Но показывать феноменальную скорость ему удавалось с новым двигателем. Из-за его замены пилот Mercedes заранее знал, что потеряет десять мест на стартовой решётке.

Квалификация

В субботу пилотам стало гораздо сложнее. Ещё до третьей свободной практики над «Истанбул Парк» зарядил дождь, из-за чего на машины пришлось устанавливать специальные шины. Справиться со стихией удалось не всем: так, Джордж Расселл из Williams уже на третьем круге вылетел в гравий и остался там дожидаться эвакуации.

Ферстаппен отделался разворотом в одном из поворотов. Хэмилтон же решил не тратить впустую силы и ограничился символическим участием в тренировке, из-за чего его время на круге превысил даже Никита Мазепин из Haas. Лидерство перед квалификацией, которая из-за дождя обещала стать непредсказуемой, захватил Пьер Гасли на болиде Alpha Tauri.

К решающим заездам трасса всё-таки высохла, но Хэмилтон на одном из своих кругов выехал за пределы трассы. Впрочем, это не помешало ему исправиться и возглавить протокол первой сессии. Главным её сюрпризом стал выход во второй раунд напарника Мазепина Мика Шумахера — россиянин показал худшее время, и пилотов Haas разделило шесть позиций.

Второй сегмент прошёл без сюрпризов. Хэмилтон по-прежнему показывал лучшее время и не подпускал к себе Ферстаппена. Только в финальном раунде навязать борьбу напарнику попытался Боттас. В первой попытке он проехал круг быстрее двух лидеров чемпионата мира, но в итоге Хэмилтон всё-таки взял над ним верх. Британец даже получил приз как победитель квалификации, однако был вынужден вернуть его финну — формальному обладателю поул-позишен. Боттас вместе с Ферстаппеном заняли первый ряд стартовой решётки, а Хэмилтон должен был их догонять с 11-го места.

Another super Saturday from @LewisHamilton as he finishes quickest in qualifying 🚀



The reigning champion faces a 10-place grid penalty on Sunday, handing pole to his teammate @ValtteriBottas#TurkishGP 🇹🇷 #F1pic.twitter.com/oFGpWFrDlK — Formula 1 (@F1) October 9, 2021

Гонка

В воскресенье погода продолжила доставлять проблемы пилотам. Из-за утреннего дождя трасса вплоть до начала гонки оставалась очень мокрой и скользкой, так что всем пришлось стартовать на промежуточных шинах и готовиться к бесконечным брызгам от едущих впереди машин.

Единственным, кто сохранял нормальную видимость, оставался Боттас. На старте он не почувствовал давления со стороны Ферстаппена и удержал лидерство. В непростых условиях многие пилоты решили перестраховаться, но совсем без инцидентов не обошлось. Гасли задел Фернандо Алонсо из Alpine, и тот откатился с пятого места во второй десяток. Позднее испанец уже сам развернул Шумахера.

Хэмилтону это позволило подняться в очковую зону и обойти Себастьяна Феттеля из Aston Martin. Но далее чемпион мира застрял за пилотом Alpha Tauri Юки Цунодой. Только на восьмом круге гонщик Mercedes обогнал японца и приблизился к Ферстаппену, который был впереди примерно в 16 секундах и сам рассчитывал догнать Боттаса. Далее Хэмилтон гораздо легче отыгрывал позиции и быстро поднялся на шестое место.

Чтобы приблизиться к Гасли, который получил пятисекундный штраф за контакт с Алонсо, Хэмилтону пришлось несколько раз показать лучшее время на круге. Своей цели он добился и стал пятым, но отставание от двух лидеров никак не сокращалось. Боттас и Ферстаппен некоторое время владели быстрейшими кругами, пока он не перешёл к Шарлю Леклеру. Пилот Ferrari всё это время шёл третьим и сумел к 26-му кругу оказаться в зоне видимости от нидерландца.

Следующей целью Хэмилтона стал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Мексиканец сделал всё возможное, чтобы помочь нидерландцу. Когда пилот Mercedes приблизился на расстояние атаки и прошёл вперёд, Перес не сдался. Несколько сотен метров они ехали рядом, и гонщик Red Bull всё-таки отстоял своё четвёртое место. Но затем он свернул в боксы, так же как и Боттас с Ферстаппеном. На некоторое время лидером гонки стал Леклер, а Хэмилтон оказался за своим главным конкурентом в чемпионате.

LAP 34/35 of 58



Brilliant battling between Perez and Hamilton 👏



Hamilton looked odds on to take the place but Perez fights back and stays in front for now #TurkishGP 🇹🇷 #F1pic.twitter.com/aoBBdnMXdJ — Formula 1 (@F1) October 10, 2021

Лидер общего зачёта не спешил к механикам, хотя они настойчиво его звали. Лишь спустя несколько кругов, когда темп Хэмилтона совсем упал, он согласился поменять шины. Промедление не принесло ему никакой пользы. Британец вернулся на трассу за Пересом, который не только успел оторваться, но и начал наседать на Леклера, а за шесть кругов до финиша поднялся на промежуточный подиум. Хотя монегаск жаловался на поведение шин, он удерживал комфортный отрыв от Хэмилтона. Тот неожиданно подпустил к себе Гасли — на последних кругах пилот Mercedes всерьёз рисковал упустить даже пятое место.

Сенсаций перед финишем всё-таки не случилось. Боттас с лучшим кругом занял первое место и одержал первую победу с прошлогоднего Гран-при России. Ферстаппен перестал бороться с ним и остался вторым. Перес впервые за девять гонок оказался на подиуме. Хэмилтон финишировал пятым и уступил лидерство в общем зачёте Ферстаппену. По итогам Гран-при Турции нидерландец оторвался от пилота Mercedes на шесть очков.