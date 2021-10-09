Хэмилтон остался доволен выступлением в квалификации Гран-при Турции

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу в квалификации 16-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Турции.

«Трасса абсолютно потрясающая с таким уровнем сцепления, который она даёт нам сейчас. Сессия была действительно сложной, с некоторыми влажными участками, но я доволен выступлением», — сказал Хэмилтон после гонки.

Хэмилтон финишировал за 1 минуту 22,868 секунды.

Решающая гонка на Гран-при Турции состоится 10 октября.

Ранее сообщалось, что финский пилот Mercedes Валттери Боттас повторил рекорд «Формулы-1» по количеству поулов без титула.