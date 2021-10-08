Хэмилтон оштрафован на 10 позиций на Гран-при Турции из-за замены двигателя

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Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон получил штраф за замену двигателя.
Хэмилтон оштрафован на 10 позиций на Гран-при Турции из-за замены двигателя
  • AP

Как сообщает пресс-служба «Формулы-1», Хэмилтон потеряет десять позиций на старте Гран-при Турции.

Отмечается, что силовая установка на болиде британца будет заменена не полностью, а частично, поэтому пилот не получил штраф в виде старта с последнего ряда стартовой решётки в гонке.

В Mercedes решили заменить двигатель внутреннего сгорания, но не остальные элементы силовой установки.

Гран-при Турции пройдёт с 8 по 10 октября.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в России.

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