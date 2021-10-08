Хэмилтон оштрафован на 10 позиций на Гран-при Турции из-за замены двигателя
- AP
Как сообщает пресс-служба «Формулы-1», Хэмилтон потеряет десять позиций на старте Гран-при Турции.
Отмечается, что силовая установка на болиде британца будет заменена не полностью, а частично, поэтому пилот не получил штраф в виде старта с последнего ряда стартовой решётки в гонке.
В Mercedes решили заменить двигатель внутреннего сгорания, но не остальные элементы силовой установки.
Гран-при Турции пройдёт с 8 по 10 октября.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в России.