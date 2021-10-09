Хэмилтон: когда попал в «Формулу-1», не испытывал уважения к другим пилотам

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон вспомнил, что ощущал по отношению к другим гонщикам, когда только попал в «Формулу-1».

«Когда я попал в «Формулу-1», то не испытывал никакого уважения к другим пилотам. Я был дешёвым охотником, который хочет крови», — приводит слова Хэмилтона GRANDPX.NEWS.

Хэмилтон является семикратным чемпионом «Формулы-1».

В текущем сезоне он возглавляет личный зачёт пилотов, набрав 246,5 очка. У его ближайшего преследователя, нидерландца Макса Ферстаппена из Red Bull — 244,5 балла.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл вторую практику Гран-при Турции.