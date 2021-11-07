В «Формуле-1» пообещали представить новый логотип на Гран-при Бразилии
«Начиная с 2014 года мы используем максимально эффективные гибридные двигатели и не должны забывать об этом. Именно потому в Бразилии вы увидите наш новый логотип. Мы хотим всем напомнить, кем являемся», — приводит слова Доменикали Autosport.
Нынешний логотип «Формулы--1» появился в 2018-м году, заменив эмблему, использовавшуюся с 1995-го.
Гран-при Бразилии пройдёт с 12 по 14 ноября 2021 года.
Ранее в Porsche заявили о серьёзном намерении создать команду «Формулы-1».