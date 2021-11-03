В Porsche заявили о серьёзном намерении создать команду «Формулы-1»

Спортивный директор Porsche Томас Лауденбах рассказал о шагах компании, направленных на присоединение к «Формуле-1».

«Не секрет, что мы думаем о «Формуле-1». Не секрет также, что мы ведём диалог с FIA, и не секрет, что мы настроены всерьёз. Однако решение пока не принято. Сейчас ясно одно: если такое решение всё же будет, то мы не сможем ждать слишком долго. Если есть цель участвовать в гонке в 2025 году, то надо стартовать уже в определённое время. Вот чем мы заняты сейчас», — цитирует слова Лауденбаха Motorsport.

В настоящее время в «Формуле-1» выступают десять команд.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен одержал победу на Гран-при США, Мазепин финишировал 17-м.