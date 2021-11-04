Дубль Бензема, удаление Хуммельса и два пенальти в ворота ПСЖ: как закончился 4-й тур Лиги чемпионов

Дубль Карима Бензема помог «Реалу» обыграть донецкий «Шахтёр». Первый гол француза в этом матче стал 1000-м для его команды в Лиге чемпионов. «Боруссия» потерпела поражение от «Аякса», пропустив три мяча в меньшинстве после удаления Матса Хуммельса. ПСЖ потерял очки во встрече с «Лейпцигом», у которого была возможность реализовать два пенальти. «Ливерпуль» нанёс поражение «Атлетико», а «Спортинг» разгромил «Бешикташ». Как закончился четвёртый тур ЛЧ — в материале RT.

Исторический дубль Бензема

Мадридский «Реал» постепенно возвращает себе лидерство в группе D. У себя дома подопечные Карло Анчелотти снова обыграли донецкий «Шахтёр», но обошлись уже не разгромом с пятью безответными мячами, а более скромной победой со счётом 2:1, одержать которую помог Карим Бензема.

С единственным очком по итогам первого круга украинский клуб почти растерял все шансы на выход в плей-офф, но постарался дать последний бой на «Сантьяго Бернабеу» и чуть было не открыл счёт, когда Алан Патрик пробил в штангу. Но вскоре его партнёры заигрались с мячом в своей штрафной, Винисиус Жуниор подкараулил ошибку Марлона и сразу отдал пас французскому напарнику на пустые ворота, чтобы тот сотворил историю: Бензема оказался автором 1000-го гола «Реала» в Лиге чемпионов.

«Шахтёр» не опустил руки и ещё до перерыва сумел отыграться, когда Фернандо реализовал один из трёх своих острейших моментов. Но класс «Реала» всё-таки дал о себе знать. Во втором тайме снова сработала связка Винисиуса и Бензема, только теперь они сами, без чужой помощи вскрыли оборону гостей. Французский форвард забил уже 13 мячей за сезон, и пять раз ассистировал ему именно 21-летний бразилец. Эта победа стала для мадридцев третьей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Голевое чутьё Александера-Арнольда

«Ливерпуль» вслед за «Баварией» и «Ювентусом» набрал 12 очков по итогам четырёх туров. Подопечным Юргена Клоппа хватило полтайма, чтобы снова решить в свою пользу исход матча с «Атлетико» и выиграть его со счётом 2:0.

Разницу в два мяча сотворил Трент Александер-Арнольд своими изысканными передачами. Сначала он навесил с фланга на забытого всеми Диогу Жоту, у которого в прошлом был пятилетний контракт с мадридцами, но португалец не провёл за них ни одного матча. Спустя восемь минут британский полузащитник помог Садио Мане завершить начатую им же атаку. Сенегалец забил уже 21 мяч в Лиге чемпионов в составе «Ливерпуля», сравнявшись по этому показателю с легендой клуба Стивеном Джеррардом.

Отыграться у «Атлетико» не получилось. Ещё в первом тайме команда Диего Симеоне осталась в меньшинстве из-за удаления Фелипе, который не позволил Мане устроить очередной забег. После перерыва соперники обменялись отменёнными из-за офсайда голами — Жота упустил шанс стать автором дубля, а Луис Суарес так и не забил своему бывшему клубу. «Ливерпуль» обеспечил себе первое место в группе B, а «Атлетико» вместе с «Порту» и «Миланом» будут сражаться за вторую путёвку в плей-офф.

Несправедливое удаление Хуммельса

Без осечек пока проводит лигочемпионскую кампанию и «Аякс», хотя ему четвёртая победа из четырёх далась не так просто. Голландский клуб лишь под занавес матча смог сломить сопротивление дортмундской «Боруссии», пострадавшей из-за несправедливого удаления Матса Хуммельса.

Спорный эпизод произошёл на 29-й минуте, когда Хуммельс попытался подкатом остановить Антони. Бразилец не только избежал столкновения, но и сам наступил на ногу сопернику, однако арбитр Майкл Оливер показал немецкому защитнику прямую красную карточку, а VAR только подтвердил это решение. В качестве некой компенсации судья вскоре назначил пенальти в ворота «Аякса», который реализовал Марко Ройс.

Но во втором тайме численный перевес всё-таки дал о себе знать. Голландский клуб организовал три ответных гола и выиграл битву за лидерство в группе C. Пострадавший от фантомного фола Антони сделал две результативные передачи, одна из которых помогла Себастьену Аллеру забить уже седьмой мяч в Лиге чемпионов — в списке бомбардиров ивуариец уступает только Роберту Левандовски, а по голам с игры сравнялся с ним.

Разгром «Бешикташа» в Лиссабоне

Крайне результативным получился матч в Лиссабоне, где «Спортинг» принимал «Бешикташ» в споре за третье место в группе C. Хозяева поля взяли на себя ответственность за зрелищность и забили четыре безответных мяча турецкому клубу.

Начало разгрому помог положить Сергей Карасёв. Российский арбитр назначил пенальти, который реализовал Педру Гонсалвеш. Через семь минут португалец отличился уже сам, раскачав защитника и поразив ворота в дальний угол. Тут же последовал и третий мяч в ворота «Бешикташа», теперь уже в исполнении Паулиньo.

Как и в прошлом матче двух команд, игроки «Спортинга» успокоились только после четвёртого гола. В начале второго тайма ошибка гостей привела к очередному взятию ворот, теперь уже со стороны Пабло Сарабии. «Бешикташ» пропустил 12 мячей по итогам четырёх туров и «догнал» «Мальмё», чья оборона ранее считалась худшей в Лиге чемпионов.

Грустная ничья в Лейпциге

Главную же сенсацию дня преподнёс «Лейпциг». Он в последний момент отнял очки у ПСЖ и прервал свою серию из трёх поражений в Лиге чемпионов. Матч завершился со счётом 2:2, и по ходу встречи немецкий клуб даже некоторое время был впереди парижского гранда.

Произошло это после гола Кристофера Нкунку на восьмой минуте. Француз головой забил пятый мяч в четырёх матчах Лиги чемпионов. Отдававший передачу Андре Силва мог тут же удвоить счёт благодаря пенальти, однако Джанлуиджи Доннарумма угадал направление удара и отразил угрозу.

В отсутствие Лионеля Месси, пропускавшего игру из-за травмы, на роль спасителя ПСЖ вызвался Жоржиньо Вейналдум. Голландец ещё до перерыва оформил два своих первых гола в составе парижан и вернул своей команде лидерство в счёте. Но второй тайм «Лейпциг» провёл на порядок лучше гостей и заслужил небольшое вознаграждение. В компенсированное время Доминик Собослаи реализовал пенальти и принёс «быкам» ничью. Правда, радость от неё у команды была недолгой — без победы немецкий клуб лишился шансов на участие в плей-офф и в лучшем случае сможет побороться с «Брюгге» за третье место в группе.