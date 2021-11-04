Хави надеется, что «Аль-Садд» отпустит его в «Барселону»
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«Клубы сейчас ведут переговоры, и я не могу ничего сказать. Я очень хочу вернуться в «Барселону». Надеюсь, что командам удастся договориться. Возвращение в «Барселону» станет невероятным и очень трогательным», — цитирует Хави Diario Sport.
Напомним, что сине-гранатовые после ухода Рональда Кумана хотят, чтобы команду возглавил Хави.
Ранее сообщалось, что «Барселона» согласилась заплатить компенсацию «Аль-Садду» за уход Хави.