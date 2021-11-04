Хави надеется, что «Аль-Садд» отпустит его в «Барселону»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави выразил надежду, что катарский клуб пойдёт на уступки и отпустит его в «Барселону».

«Клубы сейчас ведут переговоры, и я не могу ничего сказать. Я очень хочу вернуться в «Барселону». Надеюсь, что командам удастся договориться. Возвращение в «Барселону» станет невероятным и очень трогательным», — цитирует Хави Diario Sport.

Напомним, что сине-гранатовые после ухода Рональда Кумана хотят, чтобы команду возглавил Хави.

Ранее сообщалось, что «Барселона» согласилась заплатить компенсацию «Аль-Садду» за уход Хави.