Хави надеется, что «Аль-Садд» отпустит его в «Барселону»

Короткая ссылка
Главный тренер «Аль-Садда» Хави выразил надежду, что катарский клуб пойдёт на уступки и отпустит его в «Барселону».
Хави надеется, что «Аль-Садд» отпустит его в «Барселону»
  • Reuters
  • © Ibraheem Al Omari

«Клубы сейчас ведут переговоры, и я не могу ничего сказать. Я очень хочу вернуться в «Барселону». Надеюсь, что командам удастся договориться. Возвращение в «Барселону» станет невероятным и очень трогательным», — цитирует Хави Diario Sport.

Напомним, что сине-гранатовые после ухода Рональда Кумана хотят, чтобы команду возглавил Хави.

Ранее сообщалось, что «Барселона» согласилась заплатить компенсацию «Аль-Садду» за уход Хави.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить