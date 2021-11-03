Источник: «Барселона» согласилась заплатить компенсацию «Аль-Садду» за уход Хави
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Руководство каталонского клуба выплатит компенсацию в размере €1 млн за досрочное расторжение контракта, сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter.
Отмечалось, что сторона «Аль-Садд» также хочет, чтобы президент «Барселоны» Жоан Лапорта лично сделал предложение, потому что до того он отказался приехать в столицу Катара для переговоров.
Напомним, что сине-гранатовые после ухода Рональда Кумана хотят, чтобы команду возглавил Хави.
Ранее «Аль-Садд» выдвинул «Барселоне» новые условия по поводу переговоров с Хави.