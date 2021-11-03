Источник: «Барселона» согласилась заплатить компенсацию «Аль-Садду» за уход Хави

Каталонская «Барселона» пошла на уступки в переговорах с катарским «Аль-Саддом» и согласилась заплатить компенсацию за уход главного тренера Хави.

Руководство каталонского клуба выплатит компенсацию в размере €1 млн за досрочное расторжение контракта, сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter.

Отмечалось, что сторона «Аль-Садд» также хочет, чтобы президент «Барселоны» Жоан Лапорта лично сделал предложение, потому что до того он отказался приехать в столицу Катара для переговоров.

Напомним, что сине-гранатовые после ухода Рональда Кумана хотят, чтобы команду возглавил Хави.

Ранее «Аль-Садд» выдвинул «Барселоне» новые условия по поводу переговоров с Хави.