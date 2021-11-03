Источник: «Барселона» согласилась заплатить компенсацию «Аль-Садду» за уход Хави

Короткая ссылка
Каталонская «Барселона» пошла на уступки в переговорах с катарским «Аль-Саддом» и согласилась заплатить компенсацию за уход главного тренера Хави.
Источник: «Барселона» согласилась заплатить компенсацию «Аль-Садду» за уход Хави
  • Reuters

Руководство каталонского клуба выплатит компенсацию в размере €1 млн за досрочное расторжение контракта, сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter.

Отмечалось, что сторона «Аль-Садд» также хочет, чтобы президент «Барселоны» Жоан Лапорта лично сделал предложение, потому что до того он отказался приехать в столицу Катара для переговоров.

Напомним, что сине-гранатовые после ухода Рональда Кумана хотят, чтобы команду возглавил Хави.

Ранее «Аль-Садд» выдвинул «Барселоне» новые условия по поводу переговоров с Хави.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить