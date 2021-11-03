«Реал» стал первым клубом, который забил 1000 мячей в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» стал первым клубом в истории Лиги чемпионов УЕФА / Кубка чемпионов, который забил 1000 мячей в турнире.

AP

Форвард королевского клуба Карим Бензема отличился в первом тайме матча четвёртого тура групповой стадии ЛЧ, забив мяч в ворота донецкого «Шахтёра». 1000 - @realmadriden have become the first team in European Cup/@ChampionsLeague history to reach 1000 goals scored in the competition (including qualifiers). King. pic.twitter.com/VWusZuZcQU — OptaJose (@OptaJose) November 3, 2021 Счёт в матче после первого тайма 1:1. «Реал» выигрывал главный европейский клубный турнир рекордные 13 раз. Ранее сообщалось, что в 11-м туре испанской Примеры «Реал» одержал выездную победу над «Эльче».