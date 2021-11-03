«Реал» стал первым клубом, который забил 1000 мячей в Лиге чемпионов

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Мадридский «Реал» стал первым клубом в истории Лиги чемпионов УЕФА / Кубка чемпионов, который забил 1000 мячей в турнире.
«Реал» стал первым клубом, который забил 1000 мячей в Лиге чемпионов
  • AP

Форвард королевского клуба Карим Бензема отличился в первом тайме матча четвёртого тура групповой стадии ЛЧ, забив мяч в ворота донецкого «Шахтёра».

Счёт в матче после первого тайма 1:1.

«Реал» выигрывал главный европейский клубный турнир рекордные 13 раз.

Ранее сообщалось, что в 11-м туре испанской Примеры «Реал» одержал выездную победу над «Эльче».

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