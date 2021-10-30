Дубль Винисиуса помог «Реалу» победить «Эльче» в матче Примеры

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В 11-м туре испанской Примеры мадридский «Реал» одержал выездную победу над «Эльче».
Дубль Винисиуса помог «Реалу» победить «Эльче» в матче Примеры
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Встреча, проходившая на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором обоих голов мадридцев стал вингер Винисиус. У хозяев отличился Пере Милья.

С 63-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Хосе Гутьерреса.

«Реал» набрал 24 очка и занимает первое место в чемпионате Испании. «Эльче» идёт 15-м — десять очков.

Ранее «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» в матче Примеры.

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