Дубль Винисиуса помог «Реалу» победить «Эльче» в матче Примеры

В 11-м туре испанской Примеры мадридский «Реал» одержал выездную победу над «Эльче».

Встреча, проходившая на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором обоих голов мадридцев стал вингер Винисиус. У хозяев отличился Пере Милья.

С 63-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Хосе Гутьерреса.

«Реал» набрал 24 очка и занимает первое место в чемпионате Испании. «Эльче» идёт 15-м — десять очков.

Ранее «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» в матче Примеры.