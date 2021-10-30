Дубль Винисиуса помог «Реалу» победить «Эльче» в матче Примеры
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Встреча, проходившая на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором обоих голов мадридцев стал вингер Винисиус. У хозяев отличился Пере Милья.
С 63-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Хосе Гутьерреса.
«Реал» набрал 24 очка и занимает первое место в чемпионате Испании. «Эльче» идёт 15-м — десять очков.
Ранее «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» в матче Примеры.