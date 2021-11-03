Хет-трик Левандовски, дубль Роналду «в раздевалку» и победа «Лилля» в Севилье: как стартовал 4-й тур Лиги чемпионов

«Бавария» разгромила «Бенфику» благодаря хет-трику Роберта Левандовски и гарантировала себе участие в плей-офф. Два гола Криштиану Роналду в концовках каждого из таймов позволили «Манчестер Юнайтед» уйти от поражения в выездном противостоянии с «Аталантой». «Вольфсбург» обыграл «Зальцбург» и одержал первую победу в главном еврокубке более чем за пять лет. А «Лилль» оказался сильнее «Севильи», несмотря на пропущенный на 15-й минуте мяч. Как стартовал четвёртый тур группового этапа Лиги чемпионов — в материале RT.

Невероятное спасение в Бергамо

«Манчестер Юнайтед» проявляет себя в текущем розыгрыше Лиги чемпионов как команда, которая не сдаётся ни при каких обстоятельствах. В первом круге она добилась волевых побед над «Вильярреалом» (2:1) и «Аталантой» (3:2). А во вторник английский коллектив проявил характер уже в Бергамо. Гости дважды уступали в счёте, но находили в себе силы отыграться в добавленное арбитром время.

А главным героем в их составе вновь стал Криштиану Роналду. В первых трёх турах группового этапа главного еврокубка португалец отличился трижды, а в этот раз вовсе оформил дубль. В конце первого тайма он поставил точку в красивой комбинации манкунианцев, а незадолго до финального свистка спас партнёров от поражения аккуратным выстрелом под дальнюю штангу из-за пределов штрафной — 2:2. Хозяевам не хватило считаных минут, чтобы добиться успеха. При этом российский полузащитник команды Алексей Миранчук остался в запасе и на поле так и не появился.

Что касается Роналду, то он по традиции отметился несколькими статистическими достижениями. Во-первых, португалец теперь делит третье место в гонке бомбардиров турнира с Адама Траоре, Антонио Мирко-Колаком и Мохаммедом Салахом, уступая только Роберту Левандовски (8) и Себастьену Аллеру (6). Во-вторых, с 127 голами он вышел на седьмую строчку в списке лучших снайперов в истории клуба, опередив своего нынешнего наставника Уле-Гуннара Сульшера. Наконец, 36-летний форвард обновил собственное достижение по количеству мячей в ЛЧ (139).

Победа на классе в Вильярреале

Осечка «Аталанты» запутала положение в группе F до предела. «Вильярреал» воспользовался неудачей конкурента и догнал МЮ в турнирной таблице. Перед домашней игрой с «Янг Бойз» казалось, что действующему обладателю Лиги Европы могут помешать разговоры о возможном уходе в «Ньюкасл» главного тренера Унаи Эмери. Однако испанский коллектив абстрагировался от слухов и одержал дежурную победу на классе — 2:0.

В нужный момент неожиданно блеснул тот, от кого этого совсем не ждали: отвечающий за разрушение опорник Этьен Капу. Француз, в 33 года проводящий дебютный сезон в главном еврокубке, на 36-й минуте открыл счёт после подачи углового. А в концовке сыграл в отборе так, что сразу выполнил голевую передачу на Арно Груневелда.

Гостям же в этот вечер откровенно не везло. Так, в одном из эпизодов мяч с линии вынес опытный Рауль Альбиоль. После этого защитнику долго пришлось оказывать помощь, поскольку он ударился спиной о штангу. А гол Кристина Фасснахта судья отменил из-за положения вне игры у партнёра.

Убедительный разгром в Мюнхене

Но главным героем игрового дня следует признать не Роналду, а Роберта Левандовски. Матч с «Бенфикой» стал для форварда «Баварии» юбилейным — сотым в ЛЧ. Он — 42-й футболист, достигший этой отметки, и первый поляк. В такой знаковой встрече нападающий обязан был блеснуть, что он и сделал. Опытный спортсмен открыл счёт в середине первого тайма, а затем ассистировал Сержу Гнабри. Более того, незадолго до перерыва у Левандовски появилась возможность исполнить пенальти, но он не сумел его реализовать, бесхитростно пробив прямо по центру.

Во второй половине противостояния Роберт исправился и отличился ещё дважды, оформив хет-трик. Последний мяч он забил после выноса со своей половины в исполнении Мануэля Нойера. Таким образом, вратарь отметился результативной передачей. А в активе поляка теперь значится 81 гол в главном еврокубке, и в списке лучших бомбардиров турнира за всю историю он уступает только Роналду (139) и Лионелю Месси (123).

Но в чём-то ему удалось даже превзойти обоих. Если Левандовски забил свой 80-й мяч в ЛЧ в 100-й игре, то аргентинец — в 102-й, а португалец — только в 116-й. Мюнхенцы же добились разгромной победы со счётом 5:2, хотя дважды пропустили от уступающего в классе соперника и вместе с «Ювентусом» обеспечили себе участие в плей-офф.

Губительная расточительность в Вольфсбурге

С куда более скромными показателями подошла к очередному игровому дню ЛЧ другая немецкая команда — «Вольфсбург». После первого круга подопечные Флориана Кофельдта имели в своём активе всего два очка и замыкали турнирную таблицу группы G вместе с «Лиллем». «Зальцбург», напротив, в случае победы на «Фольксваген Арене» мог досрочно гарантировать себе попадание в 1/8 финала.

Однако в нужный момент хозяева собрались и взяли три очка, одержав первую победу в главном еврокубке более чем за пять лет. Гости по традиции проводили большое количество атак на скорости, но не реализовали слишком много моментов. Да и Коэн Кастельс, совершивший пять сейвов, был хорош на последнем рубеже.

«Вольфсбург» же своими шансами воспользовался и при всего четырёх ударах в створ отличился дважды. Уже на третьей минуте счёт открыл Ридле Баку. Его гол стал самым быстрым в этот день турнира. А по истечении часа встречи точку в противостоянии поставил Лукас Нмеча. Форвард отклеился от защитника и нанёс мощный выстрел в ближнюю девятку. Филипп Кён закрыть свой угол физически не успел — 1:2.

Глупое нарушение в Севилье

Для «Севильи» текущий сезон получается противоречивым. Если в Примере она делит второе место с «Реалом», всего на балл отставая от команды «Реал Сосьедад», то в Лиге чемпионов выступает не столь удачно. Первый круг группового этапа турнира команда закончила с тремя ничьими, причём в двух случаях ей приходилось отыгрываться. А в домашнем матче с «Лиллем» коллектив Хулена Лопетеги вовсе остался без очков — 1:2.

Причём начиналось для хозяев всё отлично. Уже на 15-й минуте Лукас Окампос открыл счёт, добив мяч в сетку после ошибки вратаря. Андалусийцы удержали бы минимальное преимущество, если бы не грубейшая ошибка Томаса Дилейни. Пытаясь сдержать Рейнилду в собственной штрафной в безобидной ситуации, он зачем-то ударил его по лицу. Благодаря подсказке коллег на VAR судья зафиксировал фол и назначил пенальти, который реализовал Джонатан Дэвид.

А в начале второго тайма гости вовсе вышли вперёд. Нанитамо Иконе добил снаряд в сетку после попадания в штангу. Так действующий чемпион Франции добился первой победы в нынешнем розыгрыше ЛЧ и теперь делит второе место в квартете с «Вольфсбургом». «Севилья» опустилась на последнюю строчку.