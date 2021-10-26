Фиаско «Спартака», 1000-й гол ЦСКА и хет-трик Захаряна из передач: чем запомнился 12-й тур РПЛ

«Динамо» в день рождения Льва Яшина не оставило шансов «Химкам» благодаря трём результативным передачам Арсена Захаряна — 4:1. «Краснодар» с аналогичным счётом на выезде обыграл новичка элитного дивизиона «Нижний Новгород». «Спартак» потерпел унизительное поражение от «Зенита» в дерби двух столиц. «Локомотив» одержал дебютную победу под руководством Маркуса Гисдоля. А ЦСКА во встрече с «Крыльями Советов» забил юбилейный, 1000-й мяч в Премьер-лиге. Чем запомнился 12-й тур РПЛ — в материале RT.

Молодой задор «Динамо»

Последние результаты «Динамо» зародили у поклонников команды сомнения в том, что их любимцы способны побороться за чемпионство. Сначала они неожиданно уступили дома «Крыльям Советов», а затем упустили победу в дерби со «Спартаком» и не воспользовались возможностью сократить отставание от «Зенита» до минимума. Однако допускать осечку в противостоянии с «Химками» в день рождения Льва Яшина бело-голубые не имели права.

И на этот раз всё далось молодому коллективу очень легко — 4:1. Главным героем противостояния смело можно назвать Арсена Захаряна, оформившего ассистентский хет-трик. 18-летний полузащитник впервые в карьере отдал такое количество передач за один поединок, а также с пятью пасами вышел на первое место в текущем сезоне РПЛ по этому показателю. Константин Тюкавин вернулся в стартовый состав и отличился во втором туре подряд. А Вячеслав Грулёв вовсе дважды поразил ворота соперника. Расстроенным в составе хозяев остался только Антон Шунин, пропустивший необязательный мяч в концовке.

Так «Динамо» одержало важную победу в преддверии очной встречи с «Зенитом». А наставника подмосковного коллектива Игоря Черевченко поражение привело к отставке. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги «Химки» с трудом набирают очки и довольствуются борьбой за выживание.

Подавляющее преимущество «Краснодара»

12-й тур в целом получился богатым на разгромные победы. Например, с таким же счётом, как в Москве, завершился матч между «Нижним Новгородом» и «Краснодаром». Подопечные Александра Кержакова в этом сезоне обыграли «Сочи», «Спартак», «Динамо» и «Рубин» и заслужили звание «грозы авторитетов». Но справиться с южанами им не удалось. Гости на протяжении всей встречи владели подавляющим преимуществом и нанесли 23 удара по чужим воротам. Лишь мастерство Артура Анисимова уберегло оппонента от полного фиаско.

В итоге коллектив Виктора Гончаренко отличился шесть раз, но два мяча судейская бригада отменила из-за различных нарушений правил. По два очка по системе «гол + пас» набрали Гжегож Крыховяк и Эдуард Сперцян. Поляк в последних пяти встречах за команду во всех турнирах отличился четыре раза и дважды ассистировал партнёрам. 21-летний воспитанник клуба Александр Черников отметился дебютным голом в РПЛ, а Владимир Ильин забил пяткой, едва появившись на поле.

А вот Джону Кордобе в этот день не везло. Форвард, хотя и открыл счёт, упустил целый ряд выгодных моментов и не реализовал пенальти, пробив мимо створа. Удивительно, но в текущем сезоне южане не воспользовались четырьмя одиннадцатиметровыми из семи. И во втором случае осечку допустил колумбиец.

Удачные замены ЦСКА

Летом большинство болельщиков и экспертов с недоумением отнеслись к отставке Ивицы Олича и назначению на его место Алексея Березуцкого. Решение казалось поспешным, а полное отсутствие опыта у Березуцкого вызывало серьёзные вопросы. В итоге старт сезона получился для ЦСКА непростым, но осенью команда набрала ход. В последних шести турах РПЛ в её активе четыре победы и две ничьи. А в турнирной таблице армейцы делят второе место с «Динамо».

В субботу красно-синие продемонстрировали ещё и наличие характера. Матч с «Крыльями Советов» начался для них с пропущенного уже на 11-й минуте от Ивана Сергеева мяча. Но москвичи не сдались и переломили ход неудачно складывающегося противостояния. После перерыва Чидера Эджуке восстановил статус-кво.

Добить соперника помогли грамотные замены Березуцкого. Дуэт Фёдора Чалова и Алана Дзагоева соорудил победный гол на 85-й минуте. После этого российский форвард ещё и успел ассистировать Антону Заболотному, не забивавшему месяц. Более того, этот гол стал для ЦСКА особенным — 1000-м в истории коллектива в Премьер-лиге.

Выдающийся матч «Зенита»

К центральному матчу тура со «Спартаком» «Зенит» подошёл не в лучшем состоянии. Команда потерпела два поражения подряд в РПЛ и позволила преследователям приблизиться к себе, а также уступила «Ювентусу» в Лиге чемпионов, пропустив на последних минутах. Третья подряд осечка в национальном первенстве могла стать действительно тревожным симптомом.

Однако дерби показало, что относиться к локальным неудачам всерьёз не стоит. Петербуржцы на домашнем стадионе буквально уничтожили принципиального соперника — 7:1. И если красно-белые впервые проиграли в Премьер-лиге с таким счётом, то подопечные Сергея Семака одержали одну из самых крупных побед в РПЛ в своей истории. Также они до восьми встреч увеличили беспроигрышную серию в противостоянии с десятикратным чемпионом России.

Причём ярко проявили себя все футболисты атакующей линии хозяев. Не забивавший с августа и угодивший в запас Сердар Азмун отличился дважды. Андрей Мостовой оформил первый дубль в карьере в элитном дивизионе. Красивейшим голом отметился Клаудиньо. А Артём Дзюба реализовал пенальти, выйдя на замену. Теперь в его активе значатся семь точных ударов в поединках с бывшим коллективом. Также он до пяти туров продлил результативную серию в Премьер-лиге.

Наконец, «Зенит» одержал седьмую подряд домашнюю победу над московской командой. Ранее были обыграны тот же «Спартак» в Кубке страны (2:1), а также ЦСКА (2:1), «Динамо» (3:1), «Спартак» (3:1), «Локомотив» (6:1) и ЦСКА (1:0) — в чемпионате. В пятницу же лидер примет бело-голубых.

Прагматичная игра «Локомотива»

Закрывался тур в понедельник в Москве, где проводивший третий матч за деcять дней «Локомотив» принимал занимающий второе место «Сочи». Казалось, железнодорожникам тяжело будет порадовать поклонников и прервать затянувшуюся безвыигрышную серию во всех турнирах. Тем более в заявку не попал получивший мышечное повреждение Фёдор Смолов. В линии атаки его неожиданно заменили не профильные нападающие Виталий Лисакович или Фаустино Анджорин, а вингер Гирано Керк.

Если в двух предыдущих встречах при Маркусе Гисдоле красно-зелёные активно шли в прессинг и оставляли свободное пространство на своей половине, то на этот раз сыграли максимально прагматично. Хозяева практически ничего не позволили сопернику создать у своих ворот. В результате южане нанесли лишь один удар в створ. Также запомнилось попадание Сергея Терехова в штангу.

Столичный коллектив дважды грамотно воспользовался стандартными положениями. И в обоих случаях в центре внимания оказывался один из новичков, Тин Едвай. Сначала он навязал борьбу Игорю Юрганову и вынудил оппонента срезать мяч в собственные ворота, а затем отличился самостоятельно после подачи корнера. «Сочи» удалось сократить отставание лишь на 94-й минуте благодаря великолепному выстрелу Жоаозиньо со штрафного, но этот гол уже ничего не решал.

12-й тур стал самым результативным в текущем сезоне РПЛ. В общей сложности команды забили 32 мяча. До того лидерство по этому показателю удерживал седьмой, когда футболисты отличились 27 раз.