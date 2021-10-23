«Краснодар» разгромил в гостях «Нижний Новгород» в матче РПЛ

«Краснодар» нанёс поражение «Нижнему Новгороду» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды с юга России.

Мячи забили Гжегож Крыховяк (пятая минута), Эдуард Сперцян (56-я), Александр Черников (73-я), Владимир Ильин (76-я), Кирилл Гоцук (83-я).

Главный судья Алексей Матюнин из Москвы после просмотра VAR отменил гол Джона Кордобы (27-я) в ворота команды с берегов Волги. Арбитр зафиксировал игру рукой у нападающего из Колумбии.

Во втором тайме Кордоба (71-я) не смог реализовать пенальти.

«Краснодар» (21 очко) поднялся на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. «Нижний» (14) идёт на десятом месте. Лидирует в чемпионате «Зенит» (23), который 24 октября примет «Спартак» (17).

Ранее Андрей Червиченко предположил, что «Зенит» растерзает «Спартак».