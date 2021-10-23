Червиченко предположил, что «Зенит» растерзает «Спартак»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России по футболу между столичной командой и «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Зенит» обыграет «Спартак». Если у питерцев сыграют все ключевые игроки: Малком, Клаудиньо и Барриос, то красно-белые будут растерзаны. «Зенит» отлично атакует, а защищаться москвичам некем», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

По его словам, «Спартаку» будет очень тяжело: из-за отсутствия Самуэля Жиго максимальная нагрузка в обороне будет на Георгия Джикию, а если Николай Рассказов снова выйдет в центре обороны, то красно-белые, скорее всего, опять пропустят в свои ворота много мячей.

Игра «Зенит» — «Спартак» пройдёт в Санкт-Петербурге 24 октября. Начало матча — в 19:00 мск. Главный арбитр встречи — Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

«Спартак» (17 очков) идёт на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (23) лидирует в чемпионате.

Ранее Сергей Семак заявил, что Малком и Клаудиньо могут пропустить матч со «Спартаком».