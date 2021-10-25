Орлов высказался о тренерском прогрессе Семака

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о тренерском прогрессе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Семак вчера устроил фейерверк с забитыми мячами Азмуна, который получал в голову от Ракицкого. Раньше такого не было, это новинки. И Круговой уже подготовлен для основного состава. Поэтому как сами думаете, растёт или нет тренер? Раздавил он «Спартак». Понимаете? Он ведь вообще ни разу «Спартаку» не проигрывал. Потому что тут говорить? Конечно же, Семак растёт. Это тренер новой волны, и не сравнивайте его ни с кем. Абсолютно новый человек с новым, европейским стилем», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Под руководством Семака «Зенит» три года подряд выигрывает титул чемпиона России. В 12-м туре сезона РПЛ-2021/2022 петербуржцы разгромили «Спартак» со счётом 7:1.

Ранее Орлов заявил, что Витория развалил «Спартак».