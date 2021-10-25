Орлов: Витория развалил «Спартак»

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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов критически отозвался о работе главного тренера московского «Спартака» Руя Витории.
Орлов: Витория развалил «Спартак»
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«Удивительно, но «Спартак» развалили. Сами себя съели изнутри, тренера сменили. Что нового Витория привнёс в игру, которую показывали при Тедеско? Он всё развалил. Ларссон деградировал, а Соболев делает непонятно что. Спартаковцы говорят, что он подписал второй контракт и перестал играть. А главное, он перестал тренироваться. Видимо, у них нет учебно-тренировочного процесса. При всём уважении к Промесу, он выглядит как ветеран на футбольном поле: пробежит метров 15—20 — и всё. Покажут крупный план, а он весь мокрый. Квинси не готов физически», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Витория возглавил московский клуб летом 2021 года. Под руководством 51-летнего португальца красно-белые выиграли пять матчей в чемпионате России, дважды сыграли вничью и пять раз проиграли.

Ранее агент Николича назвал слухами интерес «Спартака» к своему клиенту.

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