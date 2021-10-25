Агент Николича назвал слухами интерес «Спартака» к своему клиенту

Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Спартака».

«Мы читаем об интересе «Спартака» к Марко в сети и в газетах, однако на данный момент это слухи. В теории он может откликнуться на предложения как зарубежных клубов, так и клубов из России. Но на практике для начала нужно увидеть предложение, после чего принимать решение. Потому я не могу ответить на вопрос, готов ли он пойти в «Спартак». Только сам Марко может ответить на этот вопрос. Могу лишь добавить, что с поиском нового клуба Марко не спешит. Он хочет отдохнуть хотя бы до ноября. Это нормально: он проработал 14 лет почти без отпуска. В России с ним не было жены и дочери из-за коронавируса и других препятствий. Сейчас он хочет провести время с семьёй. При этом клубы из разных стран звонят мне по поводу него. Но Марко никуда не торопится. Он подождёт», — цитирует слова Йоксимовича Metaratings.ru.

Марко Николич возглавлял «Локомотив» с июня 2020 года по октябрь 2021 года. За это время серб успел выиграть Кубок России.

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