Ковач предложил кандидатуру Титова на пост главного тренера «Спартака»

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Бывший футболист московского «Спартака» Радослав Ковач прокомментировал разгромное поражение команды от петербургского «Зенита» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ковач предложил кандидатуру Титова на пост главного тренера «Спартака»
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«Это тяжело! 7:1! Ужасно! Быстров в «Спартаке»? Тяжело сказать... Думаю, ему будет тяжеловато. Я рад за Дзюбу, за его рекорд! Жаль, что он ушёл из «Спартака». А где сейчас Титов? Таким легендам нужно работать в «Спартаке». Почему бы и его не попробовать в роли тренера?» — цитирует Ковача «Спорт-Экспресс».

24 октября «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» со счётом 7:1. Красно-белые впервые в истории пропустили от команды с берегов Невы семь мячей за одну игру.

На данный момент «Спартак» возглавляет португальский специалист Руй Витория, под руководством которого команда находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее комментатор Александр Шмурнов раскритиковал игру голкипера «Спартака» Александра Максименко после матча с «Зенитом».

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