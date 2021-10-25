Шмурнов об игре голкипера «Спартака» Максименко: он вообще не вратарь

Комментатор и журналист «Матч ТВ» Александр Шмурнов раскритиковал игру голкипера московского «Спартака» Александра Максименко после матча 12-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».

По его словам, красно-белым стоит приобрести хотя бы одного вратаря, так как команде трудно играть вдесятером. Кроме того, журналист подчеркнул, что голкипер никогда не среагирует на удар, если будет метаться по своей вратарской во время навеса.

«Я бы сказал: он вообще не вратарь. Увы… Прыгучий, тренированный молодой парень — да, но не вратарь. Потому что вратарь — это чёртов гений, не просто что-то там умеющий, а чувствующий свою выдающуюся роль, с гениальной интуицией и тонким пониманием эпизода. Какое там», — написал Шмурнов в Twitter.

24 октября «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» со счётом 7:1. Красно-белые впервые в истории пропустили от команды с берегов Невы семь мячей за одну игру.

Ранее сообщалось, что Максименко отразил только 50% ударов в створ своих ворот в этом сезоне РПЛ.