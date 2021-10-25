«Химки» подтвердили отставку Черевченко с поста главного тренера

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Депутат Госдумы, бывший министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» расторгли контракт с главным тренером команды Игорем Черевченко.
«Химки» подтвердили отставку Черевченко с поста главного тренера
  • РИА Новости

«Сегодня по обоюдному согласию было принято решение о завершении сотрудничества между ФК «Химки» и главным тренером Игорем Черевченко», — написал в своём Telegram-канале Терюшков.

По его словам, Игорь Ющенко и Дмитрий Ульянов будут готовить «Химки» к матчу 13-го тура чемпионата России по футболу с «Уралом» и игре в Кубке страны с «Балтикой».

Терюшков подчеркнул, что «Химки» будут продолжать придерживаться вектора развития команды со ставкой на доморощенных футболистов.

«Химки» — один из самых молодых клубов в РПЛ и мы намерены открывать новые звёзды», — сказал чиновник.

«Химки» с 11 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» разгромило «Химки».

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