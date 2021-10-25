РПЛ проводит проверку инцидента с фанатами «Спартака» на матче с «Зенитом»

Российская премьер-лига проводит проверку инцидента с задержанием болельщиков столичной команды на матче 12-го тура чемпионата страны с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Исполняющим обязанности руководителя РПЛ Ашотом Хачатурянцем было принято решение оставить в Санкт-Петербурге представителей Лиги, присутствовавших на матче, для обеспечения тщательного и объективного разбирательства в ситуации и оказания юридической поддержки пострадавшим болельщикам», — говорится в заявлении.

Напомним, группа болельщиков «Спартака» решила покинуть матч после первого тайма. Полиция этому воспрепятствовала, что привело к словесному конфликту и последующему задержанию.

«Зенит» разгромил «Спартак» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге со счётом 7:1.

Ранее сообщалось, что пятеро фанатов попали в полицию после матча «Зенит» — «Спартак».