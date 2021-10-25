Пятеро фанатов попали в полицию после матча «Зенит» — «Спартак»

Пятеро болельщиков попали в полицию после матча 12-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

«На двоих болельщиков были составлены административные протоколы по статье за мелкое хулиганство. Позже они были отпущены. В отношении остальных троих фанатов ведётся административное разбирательство», — сообщает РИА Новости.

Напомним, что группа болельщиков «Спартака» решила покинуть матч после первого тайма. Полиция этому воспрепятствовала, что привело к словесному конфликту и последующему задержанию.

«Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 7:1. Красно-белые впервые в истории пропустили от команды с берегов Невы семь мячей в ходе одного матча.

Ранее «Спартак» сообщил, что выясняет обстоятельства жёсткого задержания фанатов в Санкт-Петербурге.