«Спартак»: клуб выясняет обстоятельства жёсткого задержания фанатов в Санкт-Петербурге

Московский футбольный клуб «Спартак» выступил с заявлением по поводу жёсткого задержания болельщиков столичной команды после игры 12-го тура чемпионата России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Клуб выясняет обстоятельства жёсткого задержания болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге. К сожалению, имеющиеся материалы не позволяют говорить о том, что действия полиции были корректными и обоснованными», — сообщает пресс-служба «Спартака».

Представители московской команды отмечают, что группа болельщиков «Спартака» решила покинуть матч после первого тайма. Полиция этому воспрепятствовала, что привело к словесному конфликту и последующему задержанию.

«Мы обратились в лигу с запросом о проведении тщательной проверки по факту этого инцидента — учитывая то, что это не первый подобный случай в Петербурге. Также клуб готов оказать задержанным юридическую поддержку», — заявили в пресс-службе.

Команда с берегов Невы на своём поле переиграла красно-белых со счётом 7:1.

По дублю оформили Сердар Азмун (20-я и 36-я минуты) и Андрей Мостовой (45-я и 56-я). Также голами отметились Клаудиньо (28-я), Артём Дзюба (80-я) и Александр Ерохин (88-я). В составе «Спартака» мяч забил Квинси Промес (53-я).

Ранее Максим Калиниченко призвал Зарему Салихову и Леонида Федуна к ответу за разгром «Спартака» «Зенитом».