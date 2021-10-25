Калиниченко призвал Салихову и Федуна к ответу за разгром «Спартака» от «Зенита»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко после поражения команды со счётом 1:7 от петербургского «Зенита» в выездном матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) призвал к ответу владельца клуба Леонида Федуна и его супругу Зарему Салихову.

«Это даже не позор, хотя и позор тоже. Подобного я не ожидал. Сейчас я придавлен и раздавлен. Прилетело больно. Корень проблем «Спартака» один — он вверху данной пирамиды. К сожалению, в обозримом будущем ничего не поменяется, пока клубом руководят те, кто им руководит. Им кажется, что они всё делают правильно. Спросите у Леонида Арнольдовича, что он чувствует после подобной игры. У него или у его той самой, любимой. Спросите её, что она чувствует после таких матчей. Интересно узнать, кто виноват, по их мнению. Руководство отвечает за комплектацию, за функционирование вертикали между тренером, спортивным отделом и президентом. Не тренер за это отвечает. Пускай они объяснят, что творится в клубе. Не мне объяснят, а миллионам спартаковских болельщиков», — заявил Калиниченко в интервью на YouTube-канале «Новый У Кузьмича».

Салихова ранее входила в состав совета директоров клуба, однако вышла из него, выразив несогласие с кандидатурой Руя Витории на пост наставника команды.

Ранее Уткин заявил, что вообще не находит никакого аналитического объяснения поражению «Спартака».