Уткин: я вообще не нахожу никакого аналитического объяснения поражению «Спартака»

Популярный видеоблогер и журналист Василий Уткин отреагировал на итог матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» (7:1).

«Мне уже не грустно, и мне уже смешно. Это действительно забавно, как такое может получиться. Посмотрите на путь «Спартака» в последних матчах пяти — это совершенно невозможно понять. Сегодня я вообще не нахожу никакого аналитического объяснения поражению «Спартака». Кроме, может быть, того, что команда таким образом заступилась за Николая Рассказова. Кто сегодня скажет, что Рассказов провалил игру? Никто не скажет. А был ли другой способ сделать так, чтобы никто не говорил, что Рассказов провалил игру? Другого способа не было, потому что Рассказов играть сильней не может. Тогда, чтобы заступиться за своего, все в команде должны сыграть чудовищно», — заявил Уткин в видео своем YouTube-канале.

Рассказов накануне получил порцию критики за свою игру в матче группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (3:4).

Ранее Медведев заявил, что «Зенит» показал образец современного футбола в матче со «Спартаком».