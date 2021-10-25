Медведев: «Зенит» показал образец современного футбола в матче со «Спартаком»

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев подвёл итоги матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (7:1).

«Это красивая и крупная победа. Таких побед над «Спартаком» у нас ещё не было в российской истории. Как и у «Спартака», насколько мне известно, ещё не было таких крупных поражений в российском чемпионате. Помимо результата, хочется особо отметить, как футболисты взаимодействовали друг с другом — и те, кто вышел в основе, и те, кто вышел на замену. Как они страховали друг друга, поддерживали, как боролись в случае потери мяча и отрабатывали в обороне. Команда продемонстрировала образец современного футбола, которому «Зенит» будет следовать и дальше», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Ранее Джикия заявил, что после поражения от «Зенита» команде предстоит серьёзный разговор.

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