Джикия: после такого поражения нам ещё предстоит серьёзный разговор

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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после разгромного поражения своей команды в матче с «Зенитом» (1:7) в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы полностью провалили игру, пропустили много, это непозволительно! Да, могли избежать подобного, если бы действовали лучше. Претензия ко всей команде, не стоит никого выделять или акцентировать внимание на ком-то одном. Семь пропущенных мячей говорят о том, что виноваты все. Не слышал, что кричали болельщики после матча, но со своей стороны хочу прежде всего извиниться перед ними, особенно перед теми, кто пришёл сегодня нас поддержать. Подобный результат неприемлем для «Спартака». Что же касается того, что было в раздевалке, никогда это не говорил, но могу сказать одно: после такого поражения нам ещё предстоит серьёзный разговор, который состоится в ближайшее время. На душе у меня тяжело, как и нашим болельщикам, однако разница в том, что виноваты только мы», — цитирует слова Джикии «РБ Спорт».

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