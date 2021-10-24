Рианчо — о возможном увольнении Витории: нужно обдумать это решение с холодной головой

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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о поражении красно-белых от «Зенита» (1:7) в выездном матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это тяжелейший удар по «Спартаку». Игра команды была очень плохой, они повторили те же ошибки, что и в прошлом матче в Лиге Европы. Были очень серьёзные ошибки при переходах из обороны в атаку. Думаю, что всем пора сесть и обдумать произошедшее на поле. Мы знаем, как играет «Зенит», уверен, что футболисты «Спартака» и их тренер знали тоже. Они должны сесть и понять, что произошло. Нужно ли увольнять Руя Виторию? Решения на эмоциях всегда неверны. Нужно обдумать это решение с холодной головой. Не ищите виноватых раньше времени», — приводит слова Рианчо Sport24.

51-летний португалец возглавил «Спартак» перед сезоном-2021/2022. Под его руководством команда в 12 турах чемпионата РПЛ добыла пять побед, дважды сыграла вничью и пять раз проиграла.

Ранее Колосков выразил мнение, что проблемы «Спартака» заключаются не в Федуне.

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