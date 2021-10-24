Колосков считает, что проблемы «Спартака» заключаются не в Федуне

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о причинах поражения московского «Спартака» от петербургского «Зенита» (1:7) в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«К сегодняшнему позору «Спартак» шёл очень и очень давно. Этот результат возник не просто так. Как игроки тренируются и готовятся — так и играют. У команды нет баланса между атакующими и оборонительными действиями. Тренер и игроки абсолютно не понимают, что это такое. У них нет вообще никакой воли, бился и сражался один Джикия. А где остальные? У всей команды апатия и непонимание игры. Судя по всему, они совершенно не готовились к этому матчу», — приводит слова Колоскова Sport24.

Также почётный президент РФС считает, что проблема команды заключается не в персоне владельца, Леонида Федуна, а в главном тренере Руе Витории.

«Оставьте Федуна в покое, дело не в нём. Он опосредованно отвечает за всё то безобразие, которое творится в клубе. Единственное, что мне не нравится, — его политика, что тренер — это 15% успеха. Надо исходить из другого. Работа тренера — 100% успеха. Всё остальное — гарнир, который сопутствует достижению результата. В «Спартаке» квалифицированные футболисты, 90% из которых играют за свои национальные сборные. Витория должен уйти сам. Видит же, что у него не получается. Он не управляет командой и не знает, что делать. Это очевидно. Футболисты не понимают, как страховаться. Все голы однотипные. Где тренер-то? Скажи игрокам, как делать и что. А он в очередной раз не справился со своей задачей», — добавил Колосков.

Ранее Кафельников выразил мнение, что разгром от «Зенита» не повлечёт за собой изменений в «Спартаке».