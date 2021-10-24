Кафельников считает, что разгром от «Зенита» не повлечёт за собой изменений в «Спартаке»

Экс первая ракетка мира и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на поражение красно-белых от «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Игру я не смотрел, но знаю, что там катастрофический счёт. Наверняка он по игре. Станет ли этот разгром поворотным в истории клуба? Не думаю, что это понесёт за собой какие-то изменения в руководстве клуба. Мы и после ещё больших катастроф изменений не видели. Этот результат ничего не поменяет, я уверен. Безусловно, это нужно, но что мы можем сделать? Мы ведь не пойдем на баррикады брать офис «Лукойла» или «Открытие Арены». Хотя в данной ситуации это, возможно, и нужно было бы сделать. Есть люди, которые кайфуют от этой игрушки, им так весело. Когда они увидят пустые трибуны без болельщиков, тогда они задумаются, я надеюсь. У меня нет никакого понимания и представления, зачем руководству всё это нужно», — приводит слова Кафельникова Sport24.

Ранее тренер «Зенита» объяснил, почему Дзюба не вышел в старте на матч со «Спартаком».