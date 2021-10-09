Триумфальное возвращение: пропустивший Игры в Токио Власов в третий раз стал чемпионом мира по греко-римской борьбе

Борцы греко-римского стиля разыграли первые медали на чемпионате мира в Осло. Роман Власов вернулся в сборную после пропущенной Олимпиады и третий раз в карьере завоевал золото. До финалов в своих весовых категориях добрались также Эмин Сефершаев и Сергей Кутузов, но они стали серебряными призёрами. Адлан Акиев завершил выступления на третьем месте. Такие результаты позволили России возглавить командный зачёт.

На чемпионате мира по борьбе в Осло стартовал розыгрыш медалей среди мастеров греко-римского стиля. В пятницу были подведены итоги в первых четырёх весовых категориях, и в каждой из них российские спортсмены стали призёрами. Особенно отличился Роман Власов — он вернулся на ковёр и выиграл своё третье золото.

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Сборная России по греко-римской борьбе на этих соревнованиях представляет собой практически чистый лист. В ней, в отличие от команды вольников, не оказалось ни одного участника Олимпийских игр в Токио. В основном в состав вошли амбициозные и ещё малоизвестные болельщикам борцы, а заодно к ним присоединились желающие вернуться в строй ветераны. В первую очередь к таковым относится как раз Власов — он не поехал за своим третьим олимпийским золотом, проиграв конкуренцию, но поставил перед собой цель ударно провести следующие три года, чтобы оказаться в Париже.

Власов заявился в привычную для себя весовую категорию до 77 кг, в которой не оказалось никого из призёров последней Олимпиады. Трое из них вовсе не приехали в Осло, а бронзовый медалист Рафиг Хусейнов из Азербайджана перешёл в более тяжёлый вес. Это несколько облегчало путь Власова к финалу, и он в самом деле прошёл его очень уверенно. В первых трёх поединках он набирал как минимум десять очков, а в полуфинале победил венгра Тамаша Леваи со счётом 7:0.

На следующий день Власову нужно было бороться с азербайджанцем Санаом Сулеймановым. Для россиянина двухдневный формат соревнований всё ещё является непривычным — в нём он не выигрывал ничего крупнее чемпионата Европы. В итоге решающая схватка действительно далась россиянину непросто. Первый перевод в партер ему не засчитали из-за того, что соперник сам поскользнулся. Затем судьи всё-таки отправили Сулейманова на ковёр за пассивность, и россиянин сумел провести захват и поднять оппонента в воздух. Но Власов переоценил свои силы — он попытался красиво бросить азербайджанца через себя, а тот в последний момент увернулся.

В итоге за весь первый период россиянин заработал только два очка. После перерыва Власову пришлось постоянно защищаться, но он выдержал безостановочную трёхминутную атаку Сулейманова и стал трёхкратным чемпионом мира. Интересно, что свою первую победу Власов отпраздновал больше десяти лет назад. После финальной схватки он признался, что нынешние соревнования стали для него крайне тяжёлыми.

«Физически это был для меня самый сложный чемпионат мира. Я понимал градус ответственности, я понимал, что являюсь капитаном команды и мы ещё не взяли золотую медаль, а между победой и поражением огромная пропасть. Я знал, что за мной не просто команда, а целая страна. Эта золотая медаль именно сейчас была нужна мне как воздух. Быть лучшим в мире — это моя ежедневная мечта, это то, о чём я думаю каждое утро, когда иду на тренировку», — сказал Власов.

Остальные российские борцы в пятницу оказывались на второй или третьей ступенях пьедестала почёта. В самой лёгкой весовой категории до 55 кг команду представлял Эмин Сефершаев — победитель прошлогоднего Кубка мира, который являлся заменой полноценному первенству планеты. Ему уже в первой схватке пришлось столкнуться с чемпионом мира 2019 года Нугзари Цурцумией из Грузии. В этом напряжённом поединке россиянин выиграл с почти равным счётом 3:2. Точно так же закончился и бой с армянином Норайром Акояном в полуфинале.

За золото Сефершаев сразился с представителем Японии Кэном Мацуи, неожиданно добравшимся до второго дня соревнований. Россиянин активно боролся, однако дважды его броски из партера отменялись из-за захвата ниже пояса, а ещё одна эффектная попытка заработать очки после прыжка за спину закончилась контратакой. Мацуи же всё время действовал в рамках правил и в итоге довёл дело до победы со счётом 7:1.

В весе до 72 кг выступил Сергей Кутузов, для которого поездка на чемпионат мира сама по себе была самым большим достижением за карьеру, а в итоге он увёз из Осло медаль. В первый день соревнований он проводил одну красивую схватку за другой и не пропустил дальше двух гораздо более опытных соперников — поляка Геворга Саакяна и турка Дженгиза Арслана, причём у последнего Кутузов выиграл со счётом 10:0. Оступился 22-летний россиянин только в финале, где встретился с армянином Малхасом Амояном. На исход поединка повлиял партер, в котором оказался Кутузов в первом периоде. В нём он отдал сопернику три очка, после чего не успел отыграться.

Чемпиона Европы в весе до 82 кг Адлана Акиева вполне можно было ожидать в финале, если оценивать его силу по первым двум схваткам. Он не только набрал в них на девять очков больше соперников, но и победил на туше немца Ханнеса Вагнера. Но дальше путь ему преградил поднявшийся из более лёгкой категории Хусейнов. В абсолютно равном поединке Акиев уступил со счётом 1:2. Горечь от поражения он компенсировал уверенной победой над шведом Алексом Киссидисом в схватке за бронзу.

Четыре медали из четырёх возможных позволили сборной России по греко-римской борьбе с отрывом в 14 очков возглавить командный зачёт. Всего же российские борцы завоевали 14 наград во всех состоявшихся видах программы — по этому показателю команда делит первое место с США.