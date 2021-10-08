Садулаев подвёл итоги чемпионата мира в Осло

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев прокомментировал итоги чемпионата мира 2021 года в Осло.

«Для меня было главным завоевать золото, неважно, кто соперник. Я с ним боролся буквально несколько месяцев назад на Олимпиаде и выиграл. Думаю, что на чемпионате мира он хотел меня загнать, чтобы я истощался. Но я навязал ему свою борьбу, ему не удалось ничего сделать», — цитирует Садулаева «Матч ТВ».

По словам Садулаева, у него хорошие отношения с Кайлом Снайдером. Он часто переписывается с американцем в Instagram. Снайдер даже приезжал к нему в гости в Осетию.

«Прозвище Русский Танк, мне приятно. Ещё в 2013 году, когда я выступал на юниорском чемпионате Европы, американский журналист назвал меня так. Тогда я обыгрывал всех всухую. Конечно, приятно», — сказал Садулаев.

25-летний спортсмен стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе в Норвегии. В финальном поединке в весовой категории до 97 кг россиянин победил Снайдера из США.

Российские борцы выиграли общий зачёт ЧМ. Они завоевали три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали первенства планеты. У команды США и Ирана — по три золота, три серебра и одной бронзе.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал выступление сборной России по вольной борьбе на чемпионате мира в Осло.