Матыцин поздравил российских борцов с успешным выступлением на ЧМ в Осло
- РИА Новости
«Наши атлеты продемонстрировали высокую самоотдачу и победили сильнейших соперников. Абасгаджи Магомедов и Загир Шахиев впервые в карьере выиграли чемпионат мира, а Абдулрашид Садулаев выиграл пятое золото мировых первенств в карьере. Поздравляю с успешным выступлением национальной команды тренеров сборной России и Федерацию спортивной борьбы России», — приводит слова Матыцина официальный сайт Минспорта.
Российские борцы выиграли восемь медалей: три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые.
Чемпионат мира закончится 10 октября.
Ранее сообщалось, что россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе в Осло.