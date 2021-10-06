Матыцин поздравил российских борцов с успешным выступлением на ЧМ в Осло

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал выступление сборной России по вольной борьбе на чемпионате мира в Осло.
Матыцин поздравил российских борцов с успешным выступлением на ЧМ в Осло
  • РИА Новости

«Наши атлеты продемонстрировали высокую самоотдачу и победили сильнейших соперников. Абасгаджи Магомедов и Загир Шахиев впервые в карьере выиграли чемпионат мира, а Абдулрашид Садулаев выиграл пятое золото мировых первенств в карьере. Поздравляю с успешным выступлением национальной команды тренеров сборной России и Федерацию спортивной борьбы России», — приводит слова Матыцина официальный сайт Минспорта.

Российские борцы выиграли восемь медалей: три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые.

Чемпионат мира закончится 10 октября.

Ранее сообщалось, что россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе в Осло.

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