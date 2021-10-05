Садулаев стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе

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Россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе в Осло.
Садулаев стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе
  • РИА Новости

25-летний дагестанец в финальной схватке в весовой категории до 97 кг победил Кайла Снайдера из США со счётом 6:0.

Бронзовые медали завоевали Можтаба Голей из Ирана и украинец Магомед Закариев.

Садулаев стал пятикратным чемпионом мира. На его счету также две золотые медали Олимпийских игр.

Ранее главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев высказался о снятии команды с рейса по пути на чемпионат мира в Осло.

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