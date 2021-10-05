Садулаев стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе
- РИА Новости
25-летний дагестанец в финальной схватке в весовой категории до 97 кг победил Кайла Снайдера из США со счётом 6:0.
Бронзовые медали завоевали Можтаба Голей из Ирана и украинец Магомед Закариев.
Садулаев стал пятикратным чемпионом мира. На его счету также две золотые медали Олимпийских игр.
Ранее главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев высказался о снятии команды с рейса по пути на чемпионат мира в Осло.