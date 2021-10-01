Тренер сборной России по вольной борьбе рассказал о снятии команды с рейса в Нидерландах

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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев высказался о снятии команды с рейса по пути на чемпионат мира в Осло.
Тренер сборной России по вольной борьбе рассказал о снятии команды с рейса в Нидерландах
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Полицейские сказали, чтобы половина наших спортсменов просто вышла. Они не объяснили, в чем проблема и чего они хотят. Они что-то говорили, мы даже их не понимали. Среди нас был журналист, который понимал. Нам сказали дать паспорта, ребята их дали. Их вывели, я тоже вышел к ним», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

По его словам, им стали объяснять, что у части делегации была приспущена маска, из-за чего спортсменов и тренера попросили выйти. При этом специалист подчеркнул, что местные пассажиры были вообще без масок.

«А нам такие требования предъявили, и мы были вынуждены подчиниться, потому что мы законопослушные люди. Что нам оставалось делать? Мы сделали, что они просили: остались там. Мы взяли новые билеты и только что приземлились в аэропорту Осло», — добавил Тедеев.

Инцидент произошёл во время пересадки в Амстердаме. Помимо Тедеева с рейса были сняты двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, Тимур Бижоев, Евгений Жербаев и Абасгаджи Магомедов.

Чемпионат мира по борьбе пройдёт со 2 по 8 октября.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал ситуацию со снятием российских борцов с рейса.

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