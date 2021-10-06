Самый молодой пятикратный чемпион: как Садулаев одержал победу на ЧМ в Осло и помог России выиграть командный зачёт

Абдулрашид Садулаев в пятый раз стал чемпионом мира по вольной борьбе. Очередную золотую медаль он выиграл на соревнованиях в Осло. В финале весовой категории до 97 кг россиянин одержал победу над американцем Кайлом Снайдером. 25-летний спортсмен стал самым молодым представителем своего стиля, завоевавшим пять золотых медалей на ЧМ.

Россиянин Абдулрашид Садулаев сотворил историю на проходящем в эти дни чемпионате мира по борьбе в Осло. Он в очередной раз победил своего самого принципиального соперника Кайла Снайдера из США и выиграл пятое золото ЧМ. 25-летний уроженец Дагестана стал самым молодым борцом-вольником, который так много раз покорял первенство планеты.

Противостояние Садулаева и Снайдера уже несколько лет считается самым зрелищным и ожидаемым в своём виде спорта, из-за чего Объединённый мир борьбы даже придумал для него отдельное название — «Снайдерлаев». Впервые они встретились в финале чемпионата мира 2017 года, когда Садулаев набрал вес и перешёл в категорию до 97 кг, в которой Снайдер годом ранее выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Их первая битва закончилась победой американца и всего лишь вторым поражением россиянина на международной арене.

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В 2018-м состоялся реванш. Два борца снова вышли в финал первенства планеты, и в этот раз Садулаев уложил Снайдера на лопатки спустя 70 секунд после начала схватки. К слову, россиянин тогда все свои поединки закончил досрочно. На следующем чемпионате мира «Снайдерлаев» не состоялся из-за поражения американца в полуфинале, после чего любителям борьбы пришлось ждать ещё два года, чтобы увидеть их бой за золото Олимпийских игр в Токио. Садулаев и в этот раз оказался сильнее, хотя боролся он тогда с травмой ноги, что сильно ограничивало его арсенал действий.

Соревнования в Осло пропускали многие лидеры сборной России, но Садулаев даже после реабилитации не стал упускать возможности пополнить свою коллекцию наград очередным чемпионским титулом. Он уверенно дошёл до финала, одержав попутно две досрочные победы. Того же самого добился и Снайдер, рассчитывавший поквитаться с россиянином за поражение на Олимпиаде.

Поединок двух борцов был примечателен ещё и тем, что он должен был подвести итоги командного зачёта по вольной борьбе. К тому моменту, когда оставалось провести только финал в весе до 97 кг, у сборных России и США, занимавших две первые строчки в рейтинге, было по 148 очков. Соответственно, от схватки Садулаева и Снайдера зависело, какая команда будет объявлена сильнейшей.

В финале борцы не торопили события. Весь первый период они присматривались друг к другу и не спешили идти в атаку. К перерыву судья назначил только один балл Садулаеву, выписав предупреждение Снайдеру за пассивность. То же самое произошло и во второй трёхминутке. Когда стало казаться, что в поединке так и не произойдёт ничего интересного, Садулаев неожиданно оказался за спиной у Снайдера и сумел уложить его на ковёр, а затем заработать ещё два балла накатом. Россиянин повёл со счётом 6:0 и удержал добытое преимущество.

После победы Садулаев рассказал, что всё ещё испытывал боль от травмы. Также он признался, что схватка со Снайдером складывалась для него так же непросто, как на Олимпиаде.

«Очень сильно хотел выиграть, потому что пятикратный чемпион звучит лучше, чем четырёхкратный. Многолетний труд окупается. Сегодня, слава богу, я завоевал свою очередную золотую медаль... Со Снайдером всегда такие тяжёлые схватки бывают. И на Олимпиаде еле ноги унёс, и сегодня в конце подустал... Я полностью ещё не восстановился (после травмы колена. — RT), но было чуть лучше, чем в Токио. Думаю, теперь заслужил немного отдыха, буду лечить свои травмы», — рассказал спортсмен.

Abdulrashid SADULAEV (RWF) talks about winning his fifth world title and beating fellow world and Olympic champion Kyle SNYDER (USA) for a third consecutive time. #WrestleOslopic.twitter.com/OmdLL0i8d7 — United World Wrestling (@wrestling) October 5, 2021

Садулаев стал 12-м борцом-вольником, который завоевал пять золотых медалей на чемпионатах мира. А с учётом серебряной медали, которая ему досталась в 2017 году, он поднялся на восьмое место среди самых титулованных спортсменов в своей дисциплине. До Садулаева только одному мужчине удавалось в 25 лет столько раз побеждал на первенствах планеты — это был борец греко-римского стиля Хамид Сориан из Ирана.

Помимо Садулаева, в третий медальный день чемпионата мира в Осло отметился Евгений Жербаев. Он стал бронзовым призёром в весовой категории до 70 кг и принёс сборной России восьмую медаль — столько не завоевала ни одна другая команда по вольной борьбе. В схватке за третье место Жербаев поборол армянина Армана Андреасяна. Интересно, что золото в этом весе завоевал Магомедмурад Гаджиев — бывший российский борец, выступающий теперь за Польшу. До него в этой стране не было ни одного чемпиона мира по вольной борьбе.